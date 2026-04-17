Інтерфакс-Україна
12:04 17.04.2026

АМПУ та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними про рух вантажівок у портах через DocPort

Фото: АМПУ

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) запустили електронний обмін даними в рамках логістичної портової системи DocPort, повідомила пресслужба АМПУ за підсумками підписання Угоди про інформаційне співробітництво.

Згідно з документом, відомості про в’їзд і виїзд вантажних автомобілів із комерційними вантажами через прохідні морських портів передаватимуться до ДПСУ в автоматичному режимі. Впровадження системи дозволить виключити необхідність ручного подання інформації та скоротити час проходження контрольних процедур.

Сторони у перспективі планують розширити обмін даними і додадуть до системи списки екіпажів суден і пасажирів.

В АМПУ зазначили, що співпраця з прикордонним відомством є черговим кроком до побудови цифрового середовища в українських морських портах.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 19.03.2026
Мобільні сканери виробництва США з ШІ почали роботу на українсько-польському кордоні – Держприкордонслужба

Мобільні сканери виробництва США з ШІ почали роботу на українсько-польському кордоні – Держприкордонслужба

18:17 17.02.2026
Держприкордонслужба повідомляє про обмеження руху через пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Держприкордонслужба повідомляє про обмеження руху через пункти пропуску на кордоні з Молдовою

19:41 10.02.2026
Голова Адміністрації судноплавства Кравчук очолив АМПУ

Голова Адміністрації судноплавства Кравчук очолив АМПУ

09:50 28.01.2026
Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури - АМПУ

Внаслідок ворожої атаки на порт "Південний" пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури - АМПУ

10:46 18.01.2026
В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

В'їзд вантажівок з вантажем на територію Польщі в двох пунктах пропуску призупинено, в одному сповільнено - Держприкордонслужба

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

09:06 31.12.2025
Росія двічі за вівторок завдала ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого загорівся резервуар з олією - АМПУ

Росія двічі за вівторок завдала ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого загорівся резервуар з олією - АМПУ

12:25 11.12.2025
У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

11:20 22.11.2025
Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

16:32 12.11.2025
Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ВАЖЛИВЕ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

