АМПУ та Держприкордонслужба запустили автоматичний обмін даними про рух вантажівок у портах через DocPort

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) запустили електронний обмін даними в рамках логістичної портової системи DocPort, повідомила пресслужба АМПУ за підсумками підписання Угоди про інформаційне співробітництво.

Згідно з документом, відомості про в’їзд і виїзд вантажних автомобілів із комерційними вантажами через прохідні морських портів передаватимуться до ДПСУ в автоматичному режимі. Впровадження системи дозволить виключити необхідність ручного подання інформації та скоротити час проходження контрольних процедур.

Сторони у перспективі планують розширити обмін даними і додадуть до системи списки екіпажів суден і пасажирів.

В АМПУ зазначили, що співпраця з прикордонним відомством є черговим кроком до побудови цифрового середовища в українських морських портах.