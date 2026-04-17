Кандидат на посаду голови АРМА Дубовик направив конкурсній комісії додаткові розрахунки для підтвердження джерел походження активів

Кандидат на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Віктор Дубовик направив на адресу конкурсної комісії додаткові математичні розрахунки щодо питань, які стали підставою для відсутності голосів двох членів комісії за його кандидатуру.

"Хочу підкреслити, це не додаткові документи, а лише математичне сумування тих цифр, які вже надавалися мною раніше до конкурсної комісії в підтверджуючих документах. Якщо підставою неголосування дійсно були саме озвучені причини, а не якісь інші, то ці додаткові розрахунки мають остаточно розвіяти будь-які сумніви", – написав він на своїй сторінці у Facebook в п’ятницю.

Кандидат зазначив, що до проведення співбесіди надав відповіді на понад 200 запитань із додатками обсягом близько 700 сторінок, а сама співбесіда тривала дві години.

На думку Дубовика, наразі його статус у конкурсі не визначений: кандидатура не є підтриманою (бракує одного голосу представників партнерів з розвитку), але й не відхилена офіційно, оскільки для цього потрібне окреме засідання та голосування трьох членів комісії.

Як повідомлялося, 16 квітня двоє членів конкурсної комісії – Ріта Сімоес та Катерина Риженко – не підтримали кандидатуру Дубовика. Свою позицію вони аргументували недостатністю документальних підтверджень походження активів та поверховими відповідями щодо майбутньої роботи АРМА. Віктор Дубовик є єдиним претендентом на посаду голови агентства, який подолав прохідний поріг тестування на загальні навички.