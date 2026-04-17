Інтерфакс-Україна
Економіка
11:21 17.04.2026

Кандидат на посаду голови АРМА Дубовик направив конкурсній комісії додаткові розрахунки для підтвердження джерел походження активів

2 хв читати
Кандидат на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Віктор Дубовик направив на адресу конкурсної комісії додаткові математичні розрахунки щодо питань, які стали підставою для відсутності голосів двох членів комісії за його кандидатуру.

"Хочу підкреслити, це не додаткові документи, а лише математичне сумування тих цифр, які вже надавалися мною раніше до конкурсної комісії в підтверджуючих документах. Якщо підставою неголосування дійсно були саме озвучені причини, а не якісь інші, то ці додаткові розрахунки мають остаточно розвіяти будь-які сумніви", – написав він на своїй сторінці у Facebook в п’ятницю.

Кандидат зазначив, що до проведення співбесіди надав відповіді на понад 200 запитань із додатками обсягом близько 700 сторінок, а сама співбесіда тривала дві години.

На думку Дубовика, наразі його статус у конкурсі не визначений: кандидатура не є підтриманою (бракує одного голосу представників партнерів з розвитку), але й не відхилена офіційно, оскільки для цього потрібне окреме засідання та голосування трьох членів комісії.

Як повідомлялося, 16 квітня двоє членів конкурсної комісії – Ріта Сімоес та Катерина Риженко – не підтримали кандидатуру Дубовика. Свою позицію вони аргументували недостатністю документальних підтверджень походження активів та поверховими відповідями щодо майбутньої роботи АРМА. Віктор Дубовик є єдиним претендентом на посаду голови агентства, який подолав прохідний поріг тестування на загальні навички.

Теги: #арма #дубовик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ВАЖЛИВЕ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Різниці між ЄС і Україною у Транспортному співтоваристві більше немає – директор Постійного секретаріату

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

НКРЕКП планує повернути прайс-кепи на РДН та ВДР в 15 тис. грн/МВт*год та встановити їх на БР в 17 тис. грн/МВт*год – проєкт постанови

Свириденко обговорила з гендиректором DFC розширення можливостей Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Боргова стійкість України – більші доходи, менші витрати, зовнішнє фінансування та реструктуризація – МВФ

Експорт м'яса птиці з України в березні став рекордним від початку 2022р – "Союз птахівників"

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Майже третина українців почала споживати рослинне молоко – Kantar Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА