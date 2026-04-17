Інтерфакс-Україна
Економіка
09:57 17.04.2026

Частка українських компаній, що не працюють з інклюзивністю ветеранів, за рік зросла на 8 в.п. до 34,9% – дослідження GRC

Частка компаній, що намагаються ввести ветеранів у професійне життя, за рік зменшилась з 43% до 30%, водночас частка роботодавців, які не працюють із напрямком інклюзивності, зросла за рік на 8 відсоткових пунктів (в.п.) і сягнула показника 34,9%.

Про це свідчать результати національного дослідження "Барометр ринку праці 2025. Прогнози на 2026 рік", проведеного рекрутинговою компанією GRC.ua у вересні-листопаді 2025 року.

"Як показало дослідження, лише 30% компаній здійснюють заходи з реінтеграції військових у професійне життя. Рік тому цей показник був значно більшим – 43%. Частка роботодавців, які не працюють із напрямком інклюзивності взагалі зросла за рік на 8 відсоткових пунктів і сягнула показника 34,9%", – йдеться у повідомленні GRC.ua, яке отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

Зазначається, що ці цифри виглядають суперечливо та не мають бізнес-логіки. "Більш ніж півтора мільйонів потенційних кандидатів, які поступово повертаються до цивільного життя, це масштабний кадровий резерв, який потребує системної інтеграції. Адже реінтеграція військових у професійне життя та використання їхнього досвіду та навичок можуть стати одним із найбільш дієвих рішень проблеми дефіциту кадрів. Управління ризиками, лідерство в кризових умовах, здатність працювати в команді під тиском є тими компетенціями, які цінуються бізнесом", – наголосили у GRC.ua.

За офіційними даними, кількість ветеранів в Україні сягнула 1,56 млн осіб. Водночас лише 18,6% роботодавців мають програми підтримки ветеранів. Ще 30% планують їх запровадити, але поки що не здійснюють жодних заходів з їх реалізації.

Ті компанії, які вже запровадили такі програми, зазвичай зосереджуються на створенні інклюзивного робочого середовища, наданні медичного страхування, організації спеціалізованих тренінгів для рескілінгу та апскілінгу, а також можливості санаторно-курортного лікування. Це крок у напрямку комплексної адаптації, проте охоплення поки що обмежене.

Критичною залишається підготовка внутрішніх команд. Лише 36% роботодавців проводять навчання керівників і працівників щодо взаємодії з ветеранами. Майже 42% не організовують такого навчання взагалі. У результаті навіть працевлаштування не гарантує повноцінної інтеграції, а ризик професійного вигорання зростає.

"Для бізнесу питання реінтеграції ветеранів поступово переходить із площини корпоративної соціальної відповідальності в площину стратегії управління людським капіталом. Демографічні втрати, міграція та мобілізація звужують доступний пул працівників. У цих умовах ігнорування ветеранів, які є людьми з високим рівнем мотивації та досвідом роботи в екстремальних умовах, виглядає як управлінська недалекоглядність", – наголошується у повідомленні.

Дослідники звертають увагу на те, що реінтеграція ветеранів здатна виконати одразу дві функції. По-перше, вона зменшує соціальну напругу та сприяє стабільності суспільства. По-друге, вона розширює кадрову воронку бізнесу в момент, коли кожен кваліфікований працівник має стратегічну цінність.

"Кадровий голод не зникне найближчими роками. Проте частина відповіді на нього вже існує. Питання полягає не в наявності ресурсу, а в швидкості управлінської реакції. Компанії, які першими системно інтегрують ветеранів у свої стратегії, отримають конкурентну перевагу. Ті, хто зволікає, ризикують залишитися в ситуації, коли вакансії відкриті, а потенціал країни працює не на повну силу", – резюмували у GRC.ua.

В опитуванні взяли участь 7880 респондентів. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

GRC.UA – українська компанія, що розвиває сайт з пошуку роботи. Компанія поєднує онлайн-можливості порталу з пошуку роботи та офлайн-агенцію з підбору персоналу. Входить до найбільшого міжнародного альянсу Kestria.

