"ТК Домашній текстиль" вийшла на ринок Словаччини з власною тканиною

Компанія "ТК-Домашній текстиль", що входить до групи компаній "Текстиль-Контакт" (ТК Group), поставила першу партію тканин власного виробництва до Словаччини, повідомила компанія у Facebook.

"Ми зробили ще один важливий крок – перша поставка тканин власного виробництва до Словаччини вже відбулася. 11,2 тис. метрів технічних тканин, виготовлених на виробництві ТК "Домашній текстиль" у Чернігові, відвантажено словацькому виробнику одягу Mandi Fashion", – йдеться у дописі.

Компанія додала, що замовник уже підтвердив отримання продукції та зацікавлений у подальшій співпраці.

"Для нас це більше, ніж просто контракт – розширення географії експорту українських тканин, підтвердження конкурентоспроможності власного виробництва підтримка економіки країни через робочі місця та податки", – зазначає компанія.

"ТК-Домашній текстиль" – лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів – одна з небагатьох в Україні оздоблювальна фабрика із випуску бавовняних тканин у Чернігові "ТК-ДТ Чернігів". Також серед її активів – швейні фабрики у Києві, Тернополі, Чернігові та в Одесі; взуттєва в Чигирині; в’язальне виробництво, а також виробництво синтепону в Чернігові.

Як повідомлялось, серед країн-імпортерів продукції "ТК ДТ"- Данія, Німеччина, Литва, Латвія, Грузія, Франція, Румунія. Наприкінці 2025 року компанія почала експорт тканин власного виробництва в Швецію.

TK Group заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об’єднує весь спектр послуг текстильної промисловості – від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.