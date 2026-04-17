Інтерфакс-Україна
Економіка
08:45 17.04.2026

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується на рівні $98,15 за барель

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю завдяки надіям на врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Американський президент Дональд Трамп повідомив у четвер, що Ліван та Ізраїль домовилися про припинення вогню на 10 днів, а США та Іран можуть відновити переговори вже в майбутні вихідні.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $98,15 за барель, що на $1,24 (1,25%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подешевшали на $4,46 (4,7%), до $99,39 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $1,36 (1,44%), до $93,33 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $3,4 (3,7%), до $94,69 за барель.

Трамп також сказав журналістам у Білому домі в четвер, що морська блокада Ірану військовими силами США проходить успішно, і це чинить серйозний вплив на Тегеран. Крім того, за його словами, Іран погодився не розробляти ядерну зброю протягом 20 років, а також передати Штатам запаси збагаченого урану.

"Я думаю, ми дуже близькі до угоди з Іраном", - заявив Трамп.

Ормузька протока - ключовий маршрут експорту нафти, що видобувається в Перській затоці, - залишається фактично закритою через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном, який триває вже сьомий тиждень. Тегеран утримує цей шлях закритим для суден з інших країн, а цього тижня Штати почали блокувати прохід іранських танкерів через протоку.

За оцінками аналітиків ING, блокування Ормузької протоки скоротило постачання нафти на світовий ринок приблизно на 13 млн барелів на добу.

"Зараз ключова тема - не ескалація, а стабілізація, - зазначає аналітик брокерської компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Нафтовий ринок посилає чіткий сигнал: зростання цін було спричинено страхом, корекція - дипломатією, а невизначеність і далі підживлюватиме волатильність".

 

 

