Інтерфакс-Україна
Економіка
21:57 16.04.2026

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

2 хв читати
Конкурсна комісія за результатами співбесіди з єдиним кандидатом на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) – керівником директорату з питань правової політики Офісу президента Віктором Дубовиком – не змогла подати його кандидатуру на розгляд Кабінету міністрів.

"Лише один (з трьох) член конкурсної комісії, визначений Кабінетом міністрів на підставі пропозиції партнерів з розвитку, проголосував "за". Це унеможливлює прийняття комісією рішення щодо відповідності кандидата вимогам до голови… АРМА", – було оголошено за результатами співбесіди, яка транслювалася в YouTube.

Водночас, троє українських представників підтримали кандидату Дубовика, але цього виявилося замало та вирішальними стали голоси "проти" спеціалістки з питань повернення активів у Базельському інституті врядування Ріти Сімоес та заступниці виконавчого директора Transparency International Ukraine Катерини Риженко.

Як зазначається у повідомлені Transparency International Ukraine його сайті, позиція Сімоес була в тому, що доброчесність – це не лише відсутність правопорушень, а й впевненість у тому, що людина витримає публічні перевірки в майбутньому, тоді як пояснення кандидата щодо джерел походження активів, на її думку, зводилися до тверджень, які складно перевірити незалежним способом – а цього недостатньо для такого рівня посади.

Зі свого боку, Риженко зазначила, зокрема, що кандидат надав багато пояснень, але там, де не вистачало документального підтвердження, залишалося лише покладатися на його слово. Крім того, відповіді на питання, безпосередньо пов'язані з роботою АРМА, виявилися надто поверховими.

У Transparency International Ukraine уточнили, що на співбесіді з Дубовиком комісія звернула увагу на розбіжність між офіційними документами кандидата та публікаціями в медіа щодо його статусу в юридичних компаніях VivaLEX і "Волхв", неповне відображення в автобіографії політичної діяльності тощо.

"Таким чином, на цьому ми закінчуємо роботу і засідання офіційне конкурсної комісії і ми повернемося щодо подальших засідань, стосовно подальших кроків в конкурсі на посади голови Агентства з розшуку менеджменту активів", – такими словами було завершення засідання конкурсної комісії у четвер.

Як повідомлялося, Дубовик став єдиним претендентом на посаду голови АРМА після того, як конкурсна комісія 25 березня затвердила результати тестування на загальні навички (cognitive skills), згідно з якими серед 13 кандидатів, які з'явилися на тестування, встановлений поріг у 107 балів подолав лише він.

Комісія на засіданні 1 квітня відхилила скарги двох претендентів Володимира Муржа та Дмитра Нікітіна, які набрали 102 та 103 бали та аргументували такий результат тим, що тривала повітряна тривога в Києві під час тесту 24 березня заважала концентрації та не дозволила якісно виконати завдання.

 

 

Теги: #арма #конкурс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА