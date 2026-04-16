Міненерго просить уряд про пільговий газ для генерації у прифронті, запущеної від початку війни, а не з 1 грудня 2025р – Шмигаль

Міністерство енергетики розробило та передало на розгляд уряду проєкт рішення про встановлення пільгової ціни на природний газ (ПСО) для когенерації на прифронтових територіях, збудованої від початку великої війни (зараз з 1 грудня 2025 року – ЕР), повідомив перший віце-премєр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як зазначив глава Міненерго, це питання розглядалося на другій зустрічі з представниками бізнесу з розподіленої газової генерації.

Крім того, за словами Шмигаля, зареєстровано відповідний наказ про спрощення процедури погодження розміщення установок та обладнання в межах охоронної зони магістральних газопроводів.

Він також додав, що НКРЕКП вже напрацювала зміни до Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу, яке передбачає припинення нарахування плати за розподіл газу у випадках, коли через пошкодження установка не працює та немає доступу до газової мережі.

За його словами, Міненерго спільно з ОВА та Державним агентством відновлення також працює над формуванням переліків захисту новозбудованих обєктів розподіленої генерації.

"Системно працюємо над рішеннями, які забезпечать стабільну та прогнозовану роботу газової генерації в Україні", – наголосив перший віцепрем'єр-міністр енергетики.

Як повідомлялося, уряд 30 березня 2026 року ухвалив постанову № 403, якою скоротив строк постачання газу за пільговою ціною в 19 тис. грн/тис. куб. м виробникам е/е на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках в дев'яти дефіцитних регіонах з 1 грудня 2026 року до 30 вересня 2026 року, а також розширив умови отримання такого газу. Зокрема, це мають бути об'єкти, запущені не раніше 1 грудня 2025 року, а не просто нові, як було в попередній постанові (№ 222 від 6 березня 2022 року зі змінами).

Постановою №403 від 30 березня 2026 року уряд також виключив пункт про надання газу по 21 тис. грн/тис. куб м для ТЕЦ, які виробляють електроенергію в теплофікаційному та конденсаційному циклах, та для виробників теплової енергії, які виробляють електроенергію на ГТУ та ГПУ.

Кабінет міністрів постановою № 308 від 9 березня 2026 року відмовився від встановлення пільгових цін в 16 тис. грн/тис. куб м природного газу для виробників електроенергії без виробництва тепла.

Таким чином, з 1 квітня газ за пільговою ціною в 19 тис грн/тис. куб м зможуть купувати лише виробники електроенергії на ТЕЦ і КГУ, які працюють виключно у прифронтових регіонах (Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях) та вперше вводять в експлуатацію КГУ з 1 грудня 2025 року.

Асоціація операторів критичної інфраструктури (АОКІ) після постанови №403 закликала уряд скасувати обмеження щодо отримання пільгового газу виробниками електроенергії, аби уникнути зупинки когенерації по всій Україні через нерентабельність проєктів.

"Черкаситеплокомуненерго", зокрема, оголосило, що вимушено відключило свої когенераційні установки та припинило генерувати електрику. При цьому ТКЕ зазначило, що не може купувати газ на ринку, оскільки механізму закупівлі газу для ТКЕ наразі не передбачено.

В інтерв'ю "Енергореформі" директор підприємства Павло Карась зазначив, що тепловики готові працювати на ринку, але потрібні зрозумілі механізми та справедливі умови.