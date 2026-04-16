Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Фото: ДТЕК

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" у січні-березні цього року виготовили та відремонтували 513 од. гірничо-шахтного обладнання (ГШО), зокрема виготовили три нові комбайни та три електродвигуни українського виробництва, повідомляється в пресрелізі компанії.

За перший квартал вони також випустили понад 483 тис. запчастин і комплектуючих.

Як повідомлялось, у січні-березні 2025 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували майже 806 од. ГШО, зокрема три нові комбайни, та понад 527 тис. запчастин та комплектуючих.

"Опалювальний сезон 2025/2026 років став найскладнішим для української енергетики від початку повномасштабної війни. Він ще раз підтвердив, наскільки критичними є надзусилля та спільна праця усіх для підтримання стійкості енергосистеми. Тому уже зараз важливо працювати на випередження та готуватися до наступного сезону. Наші машинобудівники щодня забезпечують український вуглевидобуток необхідним обладнанням та комплектуючими", цитується в пресрелізі генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Своєю чергою, один з машинобудівних активів "ДТЕК Енерго" – "Корум Дружківський машзавод" повідомив у Facebook, що у першому кварталі поточного року виготовив 66 од. ГШО, відремонтував прохідницький комбайн КПД та виготовив майже 186,3 тис. комплектуючих і запчастин.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля.

У 2025 році "ДТЕК Енерго" інвестувало в підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) – понад 18 млрд грн. Кошти було спрямовано на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.

Група "ДТЕК" – найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 тис. працівників та понад EUR12 млрд капіталу, інвестованого з 2005 року. На 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром та єдиним акціонером є Рінат Ахметов.