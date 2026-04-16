Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

В інвестиціях керівників Національного банку України у державні облігації відсутній конфлікт інтересів, впевнений заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

"Якщо вкладаєшся в гривневі інструменти – говорять про конфлікт інтересів. Якщо у валютні – не віриш в гривню та політику НБУ. Навіть якщо ми будемо тримати гривню під матрацом – будуть питання, бо вийде, що ми не довіряємо банкам", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Більш серйозно він пояснив, що вважає конфліктом інтересів ситуацію, коли особистий інтерес людини впливає на упередженість під час прийняття рішень та/або використовується інсайдерська інформація для спекулятивних угод, тоді як у випадку його інвестицій в ОВДП три аргументи заперечують такий конфлікт.

"Перший – політика НБУ є прозорою. Ми чітко заявляємо, що одним із завдань НБУ є привабливість гривневих інструментів, тобто захист заощаджень від інфляції. Ми активно доносимо це повідомлення, інформація не є ексклюзивною", – наголосив Лепушинський.

За його словами, другий аргумент – у привабливості гривні для заощаджень є очікування низької інфляції і достатня номінальна дохідність гривневих депозитів та ОВДП. На обидва показники облікова ставка впливає опосередковано, бо фінальне рішення, якими будуть ставки за цими інструментами, – не за НБУ, зауважив представник центробанку.

Він додав третій аргумент, що питання конфлікту інтересів може бути актуальним, приміром, для США, де ринки дуже швидко реагують на рішення Федеральної резервної системи, і є інструменти отримання прибутку від спекулятивних ставок, тоді як в Україні йдеться про класичні інструменти для заощаджень: державні облігації і депозити, на яких, на думку Лепушинського, можна заробити, лише якщо граєш в довгу.

"Може бути аргумент, що у представників НБУ є можливість вкласти гроші до зниження облікової ставки і виграти, умовно, кілька десятих відсоткового пункту у цій грі в довгу. Але вплив облікової ставки на ставки за гривневими інструментами заощаджень не є миттєвим. До того ж рішення по обліковій ставці найчастіше не є сюрпризом для учасників ринку. Для прикладу, як ми говорили, доходність ОВДП почала знижуватися ще до зниження облікової ставки в очікуванні такого кроку", – зазначив також заступник голови.

Згідно із декларацією Лепушинського за 2025 рік, на кінець року він володів гривневими облігаціями номіналом 4,51 млн грн, доларовими $36 тис. та облігаціями в євро на EUR4 тис. З урахуванням ОВДП, частка яких за минулий рік у збереженнях зросла, валютний розподіл його коштів та депозитів був таким: 49,4% – гривня, 39,7% – долар та 11,0% – євро.

"Гривневі ОВДП і раніше були в моєму портфелі, минулого року я наростив їх частку, бо визначив для себе цей інструмент як привабливий за дохідністю та рівнем ризиків. Збільшення частки гривневих вкладень в моєму портфелі було цілеспрямованим рішенням, а не хаотичною поведінкою", – зазначив представник Нацбанку.

Щодо участі у програмі Національний кешбек "Зроблено в Україні" Лепушинський пояснив, що долучився до неї, бо йому було цікаво, як вона працює.

"Я отримав тисячу гривень з чимось й усе переказав на Сили оборони та допомогу безпритульним тваринам, послугував джерелом перетоку бюджетних коштів", – прокоментував заступник голови НБУ.