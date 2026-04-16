ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

ТОВ "Дніпровський трубний завод" (ДТЗ, Дніпро) намагається стягнути з Російської Федерації $1,6 млн збитків внаслідок знищення та пошкодження майна у зв’язку зі збройною агресією, а саме руйнації та пошкодження майна внаслідок ракетного обстрілу 5 березня 2025 року.

Згідно з судовими матеріалами справи №904/6295/25, копії яких є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", ДТЗ звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, в якому просить стягнути з РФ збитки в розмірі $1 млн 489,957 тис., що в гривневому еквіваленті становить 61 млн 910,465 тис грн, та упущеної вигоди в розмірі $49,050 тис., що в гривневому еквіваленті становить 2 млн 35,491 тис. грн. Судові витрати позивач просив покласти на відповідача.

Позовні вимоги мотивовані заподіянням РФ шкоди внаслідок знищення та пошкодження майна у зв’язку із збройною агресією РФ, а саме 5 березня 2025р внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено і зруйноване нерухоме майно, належне ДТЗ, яке розташоване у Павлограді (Дніпропетровська обл.) – тоді вибухнула ракета, скерована з території Росії.

Ухвалою госпсуду від 11 листопада 2025 року прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі. Пізніше від позивача до суду надійшли заяви про збільшення розміру позовних вимог, компенсувавши пошкодження будівлі верстатобудівного корпусу, інших будівель та споруд, рухомого майна та товарно-матеріальних запасів – на загальну суму $1 млн 686,723 тис. (в гривневому еквіваленті – 70 млн 75,946 тис.).

Відповідач не скористався правом на надання відзиву на позов.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, Госпсуд встановив: предметом доказу в даній справі є наявність/відсутність підстав для стягнення з РФ збитків в розмірі $1 млн 637,673 тис. та упущеної вигоди в розмірі $49,050 тис. При цьому діями службових осіб армії РФ, які вчинили злочинне діяння (застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, та відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 438 КК України), ДТЗ завдано матеріальної шкоди.

На підставі вказаного, керівник ДТЗ звернувся до СБУ та поліції із заявами – повідомленнями про вчинення кримінальних правопорушень. На підтвердження завданих збитків позивач долучив до матеріалів справи відповідні докази. При цьому внаслідок ракетного обстрілу пошкоджене майно, що призвело до неможливості продовження господарської діяльності позивача.

У документах суду наведено законодавчі акти та норми як національного, так і міжнародного законодавства, у зв’язку з чим суд вважає, що позивачем у справі на підставі належних та допустимих доказів доведено повний склад цивільного правопорушення, що є умовою та підставою для застосування до відповідача такого заходу відповідальності як відшкодування збитків. Суд вважає, що вимога позивача про стягнення з відповідача суми завданих збитків є ефективним способом захисту порушеного права в розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та фактично призведе до відновлення його порушених прав, а тому позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

За підсумками вирішення спору судові витрати щодо судового збору у справі покладаються на відповідача.

Суд рішенням від 12 лютого 2026 року (оприлюднено 24 лютого) позовні вимоги ТОВ "Павлоградський експериментальний ремонтно-механічний завод" до РФ про відшкодування збитків у зв’язку зі збройною агресією в розмірі 35 млн 148,422 тис. грн задовольнив у повному обсязі. Крім того, суд вирішив стягнути з РФ на користь ДТЗ за завдані збитки $1 млн 637,673 тис., що в гривневому еквіваленті становлять 68 млн 40,455 тис. грн, та упущену вигоду у розмірі $49,050 тис. (2 млн 35,491 тис грн).

Крім того, стягнути з РФ 840,911 тис. грн судового збору.

Рішення набирало законної сили після закінчення 20-денного строку з дня складання повного судового рішення (яке складено 23 лютого 2026р) і могло бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду.

Госпсуд 24 березня видав наказ у справі №904/6295/25 (оприлюднено 25 березня) про примусове виконання рішення Госсуду Дніпропетровської області від 12 лютого 2026 року, яке набрало законної сили 17 березня 2026 року, – про стягнення з РФ на користь ДТЗ $1 млн 637,673 тис. збитків та упущеної вигоди $49,050 тис.

Наказ дійсний для пред’явлення до 18 березня 2029 року.

Дніпровський трубний завод (ДТЗ, Дніпро) засновано у 2008 році як сучасне підприємство з виробництва трубної продукції в Україні. Завод виготовляє широкий асортимент труб для різних галузей, в основному для нафтогазового комплексу. У 2012 році було введено в експлуатацію спеціалізовану лінію з виробництва сталевих електрозварювальних прецизійних труб.

За даними YouControl, у власності фізособи Олександра Георгієва – 90%-на частка ТОВ, у фізособи Романа Швеця – 10%.

Статутний капітал підприємства – 110 млн 218,716 тис. грн.