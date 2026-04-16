Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Фото: НБУ

Поточний операційний дизайн за системою "нижньої межі" працює добре, необхідність його змінювати наразі відсутня, заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Володимир Лепушинський в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Операційний дизайн має чітку утилітарну функцію – забезпечувати привабливість гривневих активів. На кожному комітеті з монетарної політики ми аналізуємо, чи все працює добре, чи потрібно щось підкрутити. Наразі немає сенсу щось швидко змінювати", – сказав він.

Заступник голови нагадав, що за поточного операційного дизайну "нижньої межі" основна операція – депозитні сертифікати овернайт, ставка за якою дорівнює обліковій ставці, а додатковим інструментом виступають більш доходні тримісячні депозитні сертифікати, щоб мотивувати банки активно працювати з вкладниками.

Лепушинський також зазначив, що гривневі депозити залишаються привабливими: зростання у 2025 році на 20%, від початку року – ще 4,6%, тобто Національний банк дає стимулу банкам залучати кошти на депозити, банки це завдання виконують, відповідно, можуть купувати тримісячні депозитні сертифікати у межах ліміту.

Він пояснив, що основною причиною профіциту ліквідності, який потім опиняється на депозитних сертифікатах Нацбанку, є значний дефіцит бюджету, який фінансується коштами міжнародних партнерів. При цьому домінуючим є тренд збільшення ліквідності, оскільки Нацбанк купує валюти в уряду більше, ніж продаємо на ринку.

"Але інколи буває і навпаки. Приміром, у березні обсяг депозитних сертифікатів скоротився через те, що на валютному ринку зріс чистий попит, відповідно, ми продали валюти більше за той еквівалент гривні, який ми випустили для уряду в обмін на валюту", – вказав заступник голови НБУ.

Лепушинський наголосив, що теза про те, що депозитні сертифікати перешкоджають кредитуванню, є спекуляцією, бо кредити зростають більш ніж на 30% за рік.

"Депозитні сертифікати виконують таку саму функцію, як і в інших центральних банках з дворівневою банківською системою. Завдяки ним ми задаємо ціну грошам, і ця ціна в нашій обліковій ставці. Завдяки тому, що ціна грошей достатня, ставки за депозитами в гривні є привабливими, попит населення на цей інструмент зберігається, потенційний попит на валюту обмежується", – підсумував він.