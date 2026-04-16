Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос технічні питання забезпечення першого траншу кредиту Європейського Союзу обсягом EUR90 млрд.

"Україна готується до отримання пакета в EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility. Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду та Верховної Ради. Минулого тижня парламент ухвалив пакет рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема закони про цифровізацію виконавчого провадження, про інтеграції до енергоринку ЄС та реформу системи державного нагляду", – написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

За словами прем’єра, наразі продовжуються консультації з народними депутатами щодо наступних змін, необхідних для виконання зобов’язань України перед партнерами.

"Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом EUR90 млрд", – додала вона.

Серед іншого сторони обговорили прогрес України на шляху до Європейського Союзу.