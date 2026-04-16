Інтерфакс-Україна
Економіка
18:06 16.04.2026

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

1 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос технічні питання забезпечення першого траншу кредиту Європейського Союзу обсягом EUR90 млрд.

"Україна готується до отримання пакета в EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility. Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду та Верховної Ради. Минулого тижня парламент ухвалив пакет рішень, необхідних для продовження фінансування, зокрема закони про цифровізацію виконавчого провадження, про інтеграції до енергоринку ЄС та реформу системи державного нагляду", – написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

За словами прем’єра, наразі продовжуються консультації з народними депутатами щодо наступних змін, необхідних для виконання зобов’язань України перед партнерами.

"Окремо обговорили технічні питання забезпечення першого траншу кредиту ЄС обсягом EUR90 млрд", – додала вона.

Серед іншого сторони обговорили прогрес України на шляху до Європейського Союзу. 

Теги: #свириденко #законопроекти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 16.04.2026
Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

16:10 16.04.2026
Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

13:14 16.04.2026
Свириденко обговорила з президенткою ЄІБ потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон

20:50 15.04.2026
Понад 200 заявок перебувають на розгляді Американсько-українського інвестфонду – Свириденко

04:11 01.10.2024
У Раду внесли постанови про перейменування п'яти «суперечливих» населених пунктів

01:05 20.04.2024
У Сенаті обіцяють швидко надіслати законопроект про допомогу Україні на підпис Байдену

15:32 26.08.2022
Стефанчук: На парламентській частині "Кримської платформи" ми представимо всі напрацьовані документи за період її існування

15:15 25.08.2022
Рада активно працює над євроінтеграційними законопроєктами – Стефанчук

11:12 12.08.2022
Більшість законопроєктів, необхідних Україні для вступу до ЄС, Рада має намір ухвалити до кінця 2022 року - Стефанчук

15:41 08.08.2022
Стефанчук прогнозує, що Верховна Рада до середини осені може ухвалити законопроєкти відповідно до вимог ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА