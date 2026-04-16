Інтерфакс-Україна
Економіка
16:52 16.04.2026

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

2 хв читати

Дефіцит кваліфікованих кадрів є одним із ключових викликів на українському ринку складської логістики, повідомили опитані компанією PwC оператори 3PL-послуг.

Згідно з результатами дослідження ринку 3PL-послуг, 23,3% опитаних операторів називають нестачу кваліфікованих кадрів та структурні зміни одним із ключових викликів галузі. Ще 13,3% вважають проблемою нестабільність ринку, а 10,7% – зростання клієнтських очікувань та тиск на сервісну модель.

"Наше дослідження показує, що ринок одночасно вимагає вищого рівня сервісу та цифрової прозорості, але працює в умовах тиску на маржу й обмеженого доступу до капіталу. Це створює розрив між очікуваннями клієнтів і можливостями частини провайдерів, який у 2026-2028 рр. стане точкою перерозподілу часток ринку", – прокоментував результати опитування партнер і лідер практики бізнес-консалтингу PwC в Україні Василь Караван.

За даними дослідження, ринкові умови стимулюють подальшу трансформацію галузі. Так, розвиток e-commerce комерції сприятиме зростанню попиту на послуги фулфілменту, мікрофулфілмент-центрів, розгалужених мереж Pick Up Drop Off (PUDO), а також на гнучкі рішення для "останньої милі" та консолідацію вантажів у межах міських агломерацій.

Конкурентними перевагами у сфері складської логістики залишаються швидкість, видимість, керованість і продуктивність завдяки автоматизації, роботі з даними та інтеграції, зазначають учасники ринку.

Крім того, важливою для розвитку операторів стає екологічна складова, яка відіграє одну з ключових ролей у принципах ESG та сталого розвитку.

"Клієнти з інших країн висувають нові вимоги до рівня викидів вуглекислого газу, стандартів роботи з пакуванням, зменшення паперового документообігу та інших факторів впливу на навколишнє середовище, що поступово стає трендом і для України", – зазначається у повідомленні.

З метою адаптації до нових умовах і підвищення конкурентоспроможності 3PL-оператори впроваджують спеціалізовані послуги, такі як логістика з температурним контролем, ІТ-рішення та інтеграції, фулфілмент, а також перевезення небезпечних вантажів. Це свідчить про готовність операторів працювати з продукцією підвищеної складності й забезпечувати цифрову сумісність з клієнтами, підкреслює PwC.

В опитуванні PwC у період з жовтня 2025 року по березень 2026-го взяло участь понад 30 логістичних операторів України.

PwC в Україні є частиною глобальної мережі PwC, що об’єднує понад 364 тис. професіоналів у 136 країнах. Регіональна мережа включає головний офіс у Києві та представництва у Львові та Дніпрі, що пропонують повний спектр аудиторських, податкових, юридичних та консалтингових послуг.

3PL-послуги (Third-Party Logistics) – це аутсорсинг логістичних процесів, за якого компанія передає складування, пакування, управління запасами та доставку товарів зовнішньому спеціалізованому оператору.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 16.04.2026
1-й корпус НГУ "Азов" заявив про взяття під контроль дронами ворожої логістики під Донецьком

1-й корпус НГУ "Азов" заявив про взяття під контроль дронами ворожої логістики під Донецьком

17:20 08.04.2026
Логістика формує до 33% собівартості хліба через зростання цін на пальне

Логістика формує до 33% собівартості хліба через зростання цін на пальне

10:53 02.04.2026
ЄБА зазначає системну проблему дефіциту ліків у роздрібі

ЄБА зазначає системну проблему дефіциту ліків у роздрібі

19:39 24.03.2026
Голова Shell прогнозує дефіцит енергоресурсів у Європі вже у квітні

Голова Shell прогнозує дефіцит енергоресурсів у Європі вже у квітні

19:01 23.03.2026
Дефіциту дизельного пального немає і не передбачається – директор А-95

Дефіциту дизельного пального немає і не передбачається – директор А-95

19:46 18.03.2026
Лише 10 суден на день проходить Ормузькою протокою з початку конфлікту на Близькому Сході - МЕА

Лише 10 суден на день проходить Ормузькою протокою з початку конфлікту на Близькому Сході - МЕА

15:28 15.03.2026
В межах ініціативи Україна–ЄС "Шляхи солідарності" обговорили розвиток логістики на Дунаї

В межах ініціативи Україна–ЄС "Шляхи солідарності" обговорили розвиток логістики на Дунаї

14:27 03.03.2026
Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт – очільник Міненерго

Дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт – очільник Міненерго

18:20 27.02.2026
Суд відправив під варту командувача логістики Повітряних сил ЗС, підозрюваного в корупції, – ЗМІ

Суд відправив під варту командувача логістики Повітряних сил ЗС, підозрюваного в корупції, – ЗМІ

14:21 26.02.2026
Дефіциту імпортних ліків немає, але окремі терапевтичні ніші залишаються чутливими до перебоїв поставок, – АФУ

Дефіциту імпортних ліків немає, але окремі терапевтичні ніші залишаються чутливими до перебоїв поставок, – АФУ

