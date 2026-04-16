Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Україна станом на квітень 2026 року виконала 533 заходи із Матриці реформ, яка загалом містить 510 умов і рекомендацій із 806 заходами в межах різних програм співпраці з міжнародними партнерами, повідомило Міністерство фінансів за підсумками зустрічі міністра Сергія Марченка з міністрами фінансів країн-партнерів на полях весняних зборів МВФ та Світового банку.

"Україна також отримала повний набір умов за всіма шістьма переговорними кластерами з ЄС. На сьогодні загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію становить 84%, а в межах Плану України для Ukraine Facility реалізовано 81 із 151 кроку", – зазначив міністр.

За його словами, Україна також продовжує виконувати умови нової програми розширеного фінансування EFF з МВФ, зокрема нещодавно призначено голову Державної митної служби, а Верховна Рада підтримала продовження сплати 5%-го військового збору ще на три роки після року скасування воєнного стану.

Кріс того, у релізі повідомляється, що сторони обговорили потребу у фінансовій підтримці України, котра на цей рік становить $52 млрд, з яких поки надійшло $6,8 млрд.

Міністр фінансів наголосив на важливості продовження пільгового кредитування та залучення інвестицій у критичні сектори української економіки для забезпечення її самодостатності.

Окрім того, Марченко разом з прем’єр-міністром Юлією Свириденко взяв участь у Дев’ятому круглому столі міністрів на підтримку України, ключовою темою обговорення на якому були потреби фінансування державного бюджету на 2026-2027 рр., підтримка енергетичного сектору, який продовжує зазнавати збитків через постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру.

Цього року на потреби оборони спрямовується 27,2% ВВП, що на $3,7 млрд більше, ніж у 2025 році, уточнив Мінфін.

Міністр подякував міжнародним партнерам за фінансову підтримку, яка з лютого 2022 року перевищила $174 млрд, та підкреслив важливість започаткування Ukraine Support Loan від ЄС обсягом EUR90 млрд для збалансування бюджету 2026 року й надалі.

Команда Міністерства фінансів працює з урядами країн-партнерів для узгодження всіх деталей та започаткування інструменту, йдеться у релізі.

Як повідомив Мінфін, Марченко у складі делегації прем’єрки Свириденко також зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою, президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіньо, міністрами фінансів Німеччини та Канади Ларсом Клінгбайлем та Франсуа-Філіппом Шампанем.