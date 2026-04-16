Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з президентом Ексімбанку США Джоном Йовановичем поглиблення економічної співпраці в енергетиці, продукцію подвійного призначення, критичні мінерали та логістику.

"Домовилися запустити механізм фінансування закупівлі американського енергетичного обладнання для "Нафтогазу" на суму $300 млн. Це дасть змогу відновити зруйновані російськими атаками об’єкти газовидобутку. Також обговорили параметри ширшої програми модернізації енергетичного сектору обсягом понад $1 млрд", – написала вона в телеграм-каналі за підсумками зустрічі з командою банку у Вашингтоні.

Крім того, розглянуто можливість створення механізму підтримки постачання американського LNG до України на умовах фінансування, співставних із ринковими умовами Єврозони.

"Для проходження найскладнішого опалювального сезону 2025-2026 державний "Нафтогаз" імпортував рекордні для країни 900 млн куб. м американського LNG. Україна зацікавлена у збільшенні обсягів закупівлі американського газу і поглибленні співпраці з американськими фінансовими інституціями в цьому напрямі", – написала прем’єр.

Серед іншого, за словами Свириденко, сторони бговорили формат фінансування закупівлі локомотивів для "Укрзалізниці" для першочергових потреб, зокрема відновлення рухомого складу.

"Понад 300 локомотивів компанії було пошкоджено або знищено внаслідок російських атак. Наступний етап – структурування угоди на взаємовигідних умовах із використанням доступних фінансових інструментів", – додала вона.

Крім того, урядовці домовилися з банком підписати меморандум про фінансування українських проєктів у сфері критичних мінералів та окремо – розробити програми рамкового фінансування продукції українських компаній подвійного призначення.