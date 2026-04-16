ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) наполягає на створенні дієвих механізмів, які дадуть аграріям-переселенцям можливість відновити діяльність шляхом надання їм пріоритетного доступу до державних земель, повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук.

"Сьогодні тисячі аграріїв втратили доступ до своїх земель через війну. Частина господарств була змушена релокуватися, проте без доступу до землі вони не можуть відновити виробництво. Саме тому ми наполягаємо на створенні механізмів, які дадуть аграріям-переселенцям можливість отримати пріоритетне право користування державними землями", – процитувала його слова пресслужба об’єднання у Facebook.

Марчук уточнив, що йдеться насамперед про землі, що перебувають у державній власності та можуть бути ефективно залучені до обробітку вже зараз. Одним із ключових ресурсів у цьому контексті є землі Національної академії аграрних наук України (НААН), значна частина яких наразі використовується не в повному обсязі або не демонструє належної ефективності.

У ВАР наголосили, що передача таких земель в користування аграріям, які втратили свої активи через війну, дасть змогу не лише підтримати бізнес, а й забезпечити продовольчу безпеку країни, зберегти робочі місця у сільській місцевості.