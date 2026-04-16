15:21 16.04.2026

ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

ВАР закликала надати аграріям-переселенцям пріоритетне право оренди державних земель

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) наполягає на створенні дієвих механізмів, які дадуть аграріям-переселенцям можливість відновити діяльність шляхом надання їм пріоритетного доступу до державних земель, повідомив заступник голови ВАР Денис Марчук.

"Сьогодні тисячі аграріїв втратили доступ до своїх земель через війну. Частина господарств була змушена релокуватися, проте без доступу до землі вони не можуть відновити виробництво. Саме тому ми наполягаємо на створенні механізмів, які дадуть аграріям-переселенцям можливість отримати пріоритетне право користування державними землями", – процитувала його слова пресслужба об’єднання у Facebook.

Марчук уточнив, що йдеться насамперед про землі, що перебувають у державній власності та можуть бути ефективно залучені до обробітку вже зараз. Одним із ключових ресурсів у цьому контексті є землі Національної академії аграрних наук України (НААН), значна частина яких наразі використовується не в повному обсязі або не демонструє належної ефективності.

У ВАР наголосили, що передача таких земель в користування аграріям, які втратили свої активи через війну, дасть змогу не лише підтримати бізнес, а й забезпечити продовольчу безпеку країни, зберегти робочі місця у сільській місцевості.

Теги: #вар #переселенці #земля #оренда

13:28 13.04.2026
Прокуратура через суд повертає 190 га в Чорнобильський зоні, де незаконно вирощують врожай

Прокуратура через суд повертає 190 га в Чорнобильський зоні, де незаконно вирощують врожай

16:17 09.04.2026
Нардеп-втікач Деркач привласнив у Києві заповідну землю на 595 млн грн – СБУ

Нардеп-втікач Деркач привласнив у Києві заповідну землю на 595 млн грн – СБУ

18:11 23.03.2026
СК "ВУСО" запускає нову програму страхування відповідальності орендаря замість традиційної застави

СК "ВУСО" запускає нову програму страхування відповідальності орендаря замість традиційної застави

20:29 16.03.2026
Ocean Plaza залучає орендарів через систему Prozzoro

Ocean Plaza залучає орендарів через систему Prozzoro

09:12 24.02.2026
Мобільні клініки MSF фіксують значне збільшення кількості вимушених переселенців та потреб у меддопомозі для ВПО

Мобільні клініки MSF фіксують значне збільшення кількості вимушених переселенців та потреб у меддопомозі для ВПО

20:22 20.02.2026
Мікрорайон на 200 будинків для переселенців збудують під Миронівкою Київської області – Кулеба

Мікрорайон на 200 будинків для переселенців збудують під Миронівкою Київської області – Кулеба

20:37 12.02.2026
Колишнього посадовця КМДА та підприємця, підозрюваних у заволодінні земельними ділянками, взято під варту в залі суду – ВАКС

Колишнього посадовця КМДА та підприємця, підозрюваних у заволодінні земельними ділянками, взято під варту в залі суду – ВАКС

18:46 12.02.2026
САП та НАБУ завершили слідство у справі злочинної організації, яку контролював колишній депутат Київської міськради

САП та НАБУ завершили слідство у справі злочинної організації, яку контролював колишній депутат Київської міськради

02:44 04.02.2026
Лубінець заявив про розблокування пенсій внутрішніх переселенців

Лубінець заявив про розблокування пенсій внутрішніх переселенців

15:17 06.01.2026
Учасники бойових дій з 2026 р. можуть скористатись податковою знижкою на оренду житла

Учасники бойових дій з 2026 р. можуть скористатись податковою знижкою на оренду житла

