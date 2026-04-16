15:05 16.04.2026

Київміськбуд повідомив про хід робіт на будівельних майданчиках

Фото: Київміськбуд

ПрАТ "ХК "Київміськбуд" у березні відновив будівельні роботи на об’єктах з високим ступенем готовності, у першій половині квітня на семи будівельних майданчиках триває активна фаза як конструктивних, так і інженерних та оздоблювальних робіт, повідомляє пресслужба компанії.

Так, на ЖК Freedom (просп. Нарбута, 1а) здійснюється оснащення будинку інженерією та внутрішнім оздобленням. У першій секції змонтовано датчики руху до 26-го поверху, у другій – виконуються підвісні стелі на 20-21 поверхах, паралельно ведуться роботи по системі опалення та монтаж розподільчих вузлів.

На ЖК "Оберіг-2" (вул. Бориспільська, 40) триває мурування стін на рівні 19-го поверху. Паралельно облаштовується інженерна інфраструктура – штольня під мережі каналізації та зливової системи. Виконуються підготовчі роботи по віконних і дверних прорізах.

На покрівлі ЖК Mirax (вул. Глибочицька, 43) завершуються герметизація та монтаж системи зливної каналізації, паралельно встановлюються стояки внутрішнього водопостачання. Також фахівці детальнол обстежують будівлю, аби до кінця року стабілізувати вологісний режим.

В ЖК "Подол Град" (вул. Дегтярна, 6) тривають завершальні роботи у сьомій черзі, а саме виконуються електрика, сантехніка, фасадні та облицювальні роботи, монтаж металоконструкцій і пожежних систем. Паралельно йде благоустрій території та підготовка паркінгу.

В ЖК "Гвардійський" (вул. Алмазова, 17/8) виконуються монолітні роботи, опалубка перекриття вже на позначці +9.900. Паралельно ведуться роботи в паркінгу та прокладання кабельної лінії 10 кВ.

В ЖК "Урлівський-1" (вул. Причальна, 11) тривають монолітні роботи: армування конструкцій та монтаж опалубки плити покриття.

В ЖК Twin House (вул. Крайня, 1) виконуються оздоблювальні роботи та благоустрій, зокрема, фарбування МЗК, облицювання плиткою та підготовка прилеглої території.

Як повідомлялося, на балансі "Київміськбуду" перебувають 24 будівельних майданчиків, на яких зведено понад 120 житлових будинків різного ступеню готовності. Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тис. кв. м.

Київська міськрада у жовтні 2024 року підтримала рішення про збільшення статутного капіталу "Київміськбуду" для стабілізації його фінансового становища шляхом додаткової емісії та придбання акцій на суму до 2,56 млрд грн. Цю докапіталізацію компанія отримала у грудні 2025 року.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об’єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До її складу входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, а також шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (майже 99%).

18:06 23.03.2026
"Київміськбуд" планує оновити склад наглядової ради

14:32 13.03.2026
"Київміськбуд" відновлює будівельні роботи на майданчиках

12:55 06.02.2026
"Київміськбуд" створив 24 робочі групи для аналізу та пошуку варіантів добудови проєктів

14:51 24.01.2026
Київміськбуд повідомляє про пошкодження ЖК "Чарівне місто" внаслідок нічної атаки на Київ

17:05 25.12.2025
"Київміськбуд" отримав 2,56 млрд грн докапіталізації та оновив керівництво

16:27 19.12.2025
"Київміськбуд" очолив Дмитро Нікіфоров

13:56 17.12.2025
Кличко: Завершення робіт на станції "Мостицька" в основних конструкціях передбачене в 2026р

18:19 18.11.2025
НКЦПФР зареєструвала випуск акцій "Київміськбуду" на 2,56 млрд грн

15:34 09.10.2025
"Київміськбуд" розробляє план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками

15:57 29.09.2025
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 7 міс. збільшився на 16,1% – Держстат

