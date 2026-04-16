Інтерфакс-Україна
Економіка
14:46 16.04.2026

"Укрзалізниця" та Ощадбанк запустили іпотеку для залізничників-ВПО

2 хв читати
Фото: Unsplash

АТ "Укрзалізниця" у партнерстві з державним Ощадбанком запустили нову модель іпотеки для працівників залізниці із компенсацією частини витрат за рахунок роботодавця, повідомила пресслужба банку.

"Партнерство з роботодавцями відкриває новий етап розвитку іпотеки. Вперше іпотека виходить за межі банківського продукту і стає частиною HR-стратегії бренду, коли компанія долучається до фінансування житла працівників. "Укрзалізниця" першою запустила цю модель на практиці, і цей кейс може стати новим стандартом ринку та орієнтиром для інших великих роботодавців", – цитується у пресрелізі заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Згідно з повідомленням, у програмі можуть взяти участь залізничники зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Умови передбачають компенсацію 20% суми першого внеску, якщо він становить не більше 30% вартості, після придбання житла вартістю до 2 млн грн, а також компенсацію до 30% щомісячних платежів (тіла кредиту і відсотків) протягом перших трьох років.

Найближчими часом буде також доступною опція фінансування УЗ частини авансового платежу ще до підписання угоди про купівлю-продаж, йдеться у повідомленні.

Як зазначає Ощадбанк, подібна співпраця матиме системний ефект для держави: стимулюватиме ринок нерухомості та банківського сектору завдяки розширенню іпотечного кредитування, а також створюватиме додаткові передумови для повернення українців з-за кордону.

Ощадбанк нагадав, що станом на квітень-2026 банк видав 8,8 тис. іпотечних кредитів на 14,6 млрд грн за державною програмою "єОселя" та акредитував до участі 85 об’єктів будівництва.

Теги: #ощадбанк #іпотека #залізничники #впо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:19 13.04.2026
Ощадбанк повідомив про повне погашення боргу "ТММ" та "Міськбудінвест"

16:51 10.04.2026
Ощадбанк у ніч на 12 квітня проведе технічні роботи, можливі збої в операціях

13:51 10.04.2026
Держмолодьжитло отримав від МОМ транш EUR7,5 млн, розпочав 25-й етап відбору за програмою "Житло для ВПО"

17:39 09.04.2026
“Перехід”: у Києві переселенці вперше розкажуть свої історії зі сцени

11:27 09.04.2026
Перші родини ВПО отримали квартири у модульному містечку від УЧХ на Сумщині

16:48 08.04.2026
Лише 16% місцевих програм підтримки ВПО мають чіткі та вимірювані показники – завідувач Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ

16:40 08.04.2026
Ощадбанк заявив про фальсифікацію відео, оприлюдненого угорським NAV

15:03 01.04.2026
Мінсоцполітики: У квітні з'явиться можливість подавати заяви на виплату для ВПО через портал ПФУ

15:56 31.03.2026
Гетманцев очікує розгляду Радою законодавчих змін для нової програми іпотеки під 3% до осені 2026р

15:44 31.03.2026
Цифрову платформу для супроводу іпотеки створять в Україні – меморандум

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА