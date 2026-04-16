Пакистан змушений віялово відключати електроенергію через ситуацію в Ормузькій протоці

Пакистан очікує низку відключень електроенергії у зв’язку з перекриттям Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

"Пакистан очікує низку відключень електроенергії, оскільки війна на Близькому Сході перешкоджає поставкам скрапленого природного газу саме у той момент, коли країна готується прийняти наступний раунд мирних переговорів між Іраном і США", – пише агентство із посиланням на міністерство енергетики країни.

За даними міністерства, дефіцит електроенергії в країні в середу ввечері, коли попит зазвичай досягає піку, становив 4500 мегават, що становить приблизно чверть від загального необхідного обсягу.

Відомство попередило, що тривалість віялових відключень електроенергії у вечірній час у низці районів перевищувала дві години, почасти через зниження вироблення на гідроелектростанціях. Місцеві ЗМІ повідомляють про триваліші періоди відключень – іноді до 14 годин, причому найбільше від відключень страждають сільські райони, повідомляє Bloomberg.

Пакистан є посередником у мирних переговорах Ірану і США, перший раунд яких відбувся 11 квітня в Ісламабаді. Очікується, що другий раунд переговорів може також відбутися в пакистанській столиці.