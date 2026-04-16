НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

Національний банк України (НБУ) наразі вважає достатньою монетарною реакцією на події на Близькому Сході збереження облікової ставки на рівні 15%, повідомив заступник голови регулятора Володимир Лепушинський.

"Поки що цієї реакції достатньо, потреби у якихось різких рухах немає. Ми не знаємо, наскільки затягнеться війна на Близькому Сході, як довго триматиметься ця висока ціна на нафту, але видно, що йде адаптація до нового рівня цін", – зазначив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У разі потреби Нацбанк готовий відреагувати, однак для цього необхідно провести засідання Комітету з монетарної політики і правління, зауважив Лепушинський.

Він додав, що наступне рішення щодо облікової ставки наприкінці квітня ухвалюватиметься на основі оновленого макроекономічного прогнозу.

"За умови збереження суттєвих проінфляційних ризиків НБУ утримається від пом’якшення політики, а у разі їх посилення буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів", – наголосив Лепушинський.

Як повідомлялося, наприкінці січня регулятор знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5% річних, на якому утримував її сім засідань поспіль. Згідно з оновленою тоді прогнозною траєкторією облікової ставки у другому кварталі цього року очікувався її рівень 14,5% проти 14,1% у попередньому прогнозі, у третьому кварталі – 14,5% проти 13,2%, у четвертому – 14,5% проти 12,7%.

Але у середині березня цього року Нацбанк зберіг облікову ставку на 15% річних. Пізніше НБУ уточнив, що збереження облікової ставки 15% до кінця 2026 року допускають 7 з 11 членів комітету монетарної політики НБУ, а один – навіть її підвищення.