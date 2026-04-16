Свириденко обговорила з президенткою ЄІБ потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіньо потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон.
Подякувала за фінансову підтримку, яку надає ЄІБ Україні, зокрема гранти під гарантії Єврокомісії. Предметно зупинилися на наших потребах на поточний рік та, головне, – наступний опалювальний сезон", – написала Свириденко в телеграм-каналі.
За ї словами, окрема увага на зустрічі була приділена одному з ключових пріоритетів уряду – забезпеченню житла для людей, особливо для тих, чиє житло зруйноване внаслідок російських атак або лишилося на окупованій території.
"Дякую команді Європейського інвестиційного банку за увагу до цієї теми і готовність спільно шукати рішення для надання вчасної та необхідної підтримки Україні", – написала прем’єр.