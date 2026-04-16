13:14 16.04.2026

Свириденко обговорила з президенткою ЄІБ потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила з президенткою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіньо потреби України на поточний рік і на наступний опалювальний сезон.

Подякувала за фінансову підтримку, яку надає ЄІБ Україні, зокрема гранти під гарантії Єврокомісії. Предметно зупинилися на наших потребах на поточний рік та, головне, – наступний опалювальний сезон", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За ї словами, окрема увага на зустрічі була приділена одному з ключових пріоритетів уряду – забезпеченню житла для людей, особливо для тих, чиє житло зруйноване внаслідок російських атак або лишилося на окупованій території.

"Дякую команді Європейського інвестиційного банку за увагу до цієї теми і готовність спільно шукати рішення для надання вчасної та необхідної підтримки Україні", – написала прем’єр.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:18 16.04.2026
Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

18:06 16.04.2026
Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

16:10 16.04.2026
Свириденко та президент Ексімбанку США обговорили механізм фінансування закупівлі американського енергобладнання для "Нафтогазу"

20:50 15.04.2026
Понад 200 заявок перебувають на розгляді Американсько-українського інвестфонду – Свириденко

12:02 12.03.2026
Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про фінансування проєкту системи екстреної допомоги за номером 112

15:10 05.03.2026
Перше закриття EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine можливо на URC2026 у Польщі – представник ЄІБ

17:17 26.02.2026
ЄІБ у 2025р надав Україні рекордні EUR1,5 млрд нового фінансування

14:08 02.02.2026
ЄІБ надасть Укрексімбанку до EUR100 млн для фінансування МСБ

20:40 29.01.2026
"Нафтогаз" залучив від ЄІБ додаткові EUR50 млн на імпорт газу

18:39 21.01.2026
Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

