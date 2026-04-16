Інтерфакс-Україна
Економіка
12:50 16.04.2026

Комітети Ради ініціюють урядову оцінку екологічних ризиків будівництва вітропарків у Карпатах

2 хв читати

Євроінтеграційний та екологічний комітети Верховної Ради планують рекомендувати уряду доручити центральним органам виконавчої влади підготувати комплексний висновок щодо екологічних ризиків будівництва вітропарків у субальпійській зоні українських Карпат з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань України, повідомила голова євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Напрацювали проєкт спільного рішення двох комітетів, яке ще допрацюємо… Наразі вимальовуються такі пункти: рекомендувати уряду доручити центральним органам виконавчої влади протягом місяця підготувати комплексний висновок про екологічні ризики будівництва вітропарків у субальпійській зоні українських Карпат з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань України; провести інвентаризацію інвестиційних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та визначити ті, що потребують додаткової екологічної оцінки або коригування умов реалізації", – написала Климпуш-Цинцадзе у Фейсбуці після спільного засідання комітетів.

За словами народної депутатки, у переліку рекомендацій уряду – також пропозиція сформувати перелік проєктів, що діють у сфері вітроенергетики в Закарпатській області, зокрема тих, у яких фундамент визнавався окремою спорудою, та за результатами виконання цих заходів провести координаційну нараду для напрацювання рішень щодо приведення законодавства у відповідність до зобов’язань України у сфері екологічної політики та природокористування.

"Також вважаємо, що уряду варто вже розглянути питання скасування мораторію на проведення державного екологічного контролю, а міністерству розвитку громад та територій – перевірити діяльність державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ – ІФ-У) щодо практики визнання фундаментів окремими об’єктами будівництва", – зазначила народна депутатка.

Водночас Климпуш-Цинцадзе відзначила, що парламентський контроль сприяв прогресу у захисті Карпат від незаконної забудови вітропарками.

За її словами, комітети отримали висновок від міністерства розвитку, що виокремлення фундаменту, як самостійної споруди, не відповідає вимогам державним будівельним нормам та законодавства у сфері містобудівної діяльності.

"Отже, штучне виокремлення фундаменту, як самостійного об’єкта будівництва, що раніше використовувалося для обходу вимог законодавства, буде усунуте. Дивовижно, але нам довелося добиватися від ДІАМу сприйняття цієї об’єктивної реальності через тонни листувань, витребування позиції міністерства… Це і є парламентський контроль у дії", – розповіла голова комітету.

Вона висловила сподівання, що ДІАМ надасть аргументовані пояснення, чому раніше використовувався інший підхід. На переконання Климпуш-Цинцадзе "відповідальність за ті порушення, які вже здійснені, і за завдану довкіллю шкоду" має бути визначена і понесена.

Теги: #комітети #карпати #вітропарки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 16.04.2026
Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

Профільні комітети Ради та Бундестагу обговорили оборонні закупівлі під час війни – нардеп

10:16 06.04.2026
Свириденко: Домовилася з головами комітетів Ради про включення до порядку денного частини термінових законопроєктів

Свириденко: Домовилася з головами комітетів Ради про включення до порядку денного частини термінових законопроєктів

16:23 25.03.2026
"Укрзалізниця" запускає 4 додаткові потяги на пікові дати наприкінці березня та на початку квітня

"Укрзалізниця" запускає 4 додаткові потяги на пікові дати наприкінці березня та на початку квітня

15:46 23.03.2026
Bukovel відкрив дані стосовно якості повітря та стану питної води на курорті

Bukovel відкрив дані стосовно якості повітря та стану питної води на курорті

18:57 20.03.2026
Кліматичні зміни вже скоротили зимовий сезон у Карпатах на 8-10 днів – експерти

Кліматичні зміни вже скоротили зимовий сезон у Карпатах на 8-10 днів – експерти

13:07 19.03.2026
Greenpeace закликає допустити петицію про захист Карпат до публікації

Greenpeace закликає допустити петицію про захист Карпат до публікації

21:54 11.03.2026
Презентація виставки "Карпати. Ці гори не знають покори" відбулася у Києві 10 березня

Презентація виставки "Карпати. Ці гори не знають покори" відбулася у Києві 10 березня

14:16 04.03.2026
У "Київській картинній галереї" відкриється виставка про Карпати

У "Київській картинній галереї" відкриється виставка про Карпати

20:11 29.01.2026
Раді рекомендують ухвалити закон щодо проведення обов’язкової евакуації

Раді рекомендують ухвалити закон щодо проведення обов’язкової евакуації

13:22 31.12.2025
Завантаженість готелів у Карпатах становитиме 85-95% взимку 2026 - прогноз

Завантаженість готелів у Карпатах становитиме 85-95% взимку 2026 - прогноз

ВАЖЛИВЕ

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Міненерго просить уряд про пільговий газ для генерації у прифронті, запущеної від початку війни, а не з 1 грудня 2025р – Шмигаль

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з єврооблігаціями України

Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА