Комітети Ради ініціюють урядову оцінку екологічних ризиків будівництва вітропарків у Карпатах

Євроінтеграційний та екологічний комітети Верховної Ради планують рекомендувати уряду доручити центральним органам виконавчої влади підготувати комплексний висновок щодо екологічних ризиків будівництва вітропарків у субальпійській зоні українських Карпат з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань України, повідомила голова євроінтеграційного комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Напрацювали проєкт спільного рішення двох комітетів, яке ще допрацюємо… Наразі вимальовуються такі пункти: рекомендувати уряду доручити центральним органам виконавчої влади протягом місяця підготувати комплексний висновок про екологічні ризики будівництва вітропарків у субальпійській зоні українських Карпат з урахуванням євроінтеграційних зобов’язань України; провести інвентаризацію інвестиційних проєктів у сфері відновлюваної енергетики та визначити ті, що потребують додаткової екологічної оцінки або коригування умов реалізації", – написала Климпуш-Цинцадзе у Фейсбуці після спільного засідання комітетів.

За словами народної депутатки, у переліку рекомендацій уряду – також пропозиція сформувати перелік проєктів, що діють у сфері вітроенергетики в Закарпатській області, зокрема тих, у яких фундамент визнавався окремою спорудою, та за результатами виконання цих заходів провести координаційну нараду для напрацювання рішень щодо приведення законодавства у відповідність до зобов’язань України у сфері екологічної політики та природокористування.

"Також вважаємо, що уряду варто вже розглянути питання скасування мораторію на проведення державного екологічного контролю, а міністерству розвитку громад та територій – перевірити діяльність державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ – ІФ-У) щодо практики визнання фундаментів окремими об’єктами будівництва", – зазначила народна депутатка.

Водночас Климпуш-Цинцадзе відзначила, що парламентський контроль сприяв прогресу у захисті Карпат від незаконної забудови вітропарками.

За її словами, комітети отримали висновок від міністерства розвитку, що виокремлення фундаменту, як самостійної споруди, не відповідає вимогам державним будівельним нормам та законодавства у сфері містобудівної діяльності.

"Отже, штучне виокремлення фундаменту, як самостійного об’єкта будівництва, що раніше використовувалося для обходу вимог законодавства, буде усунуте. Дивовижно, але нам довелося добиватися від ДІАМу сприйняття цієї об’єктивної реальності через тонни листувань, витребування позиції міністерства… Це і є парламентський контроль у дії", – розповіла голова комітету.

Вона висловила сподівання, що ДІАМ надасть аргументовані пояснення, чому раніше використовувався інший підхід. На переконання Климпуш-Цинцадзе "відповідальність за ті порушення, які вже здійснені, і за завдану довкіллю шкоду" має бути визначена і понесена.