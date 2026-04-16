"Оператор ринку" та Інститут електродинаміки НАН України розроблятимуть моделі аналізу та прогнозування в енергосекторі

Фото: Оператор ринку

АТ "Оператор ринку" та Інститут електродинаміки НАН України співпрацюватимуть у сфері розробки математичних моделей та інструментів аналізу даних в енергетиці у тому числі в частині функціонування ринку електричної енергії.

"Відповідний меморандум про співпрацю підписали в.о. генерального директора АТ "Оператор ринку" Олександр Гавва та директор Інституту, академік НАН України Андрій Жаркін", – повідомив "Оператор ринку".

Документ передбачає співпрацю у розробці та вдосконаленні моделей для аналізу роботи організованих сегментів ринку – ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.

Сторони також домовилися про проведення спільних досліджень, залучення фахівців до розробки відповідних рішень та розвитку освітніх ініціатив у сфері функціонування ринку електричної енергії. Підписання меморандуму дозволить започаткувати та реалізувати виконання спільних науково-дослідних проєктів, зазначили в "Операторі ринку".