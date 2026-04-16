Інтерфакс-Україна
Економіка
10:40 16.04.2026

ГК "Автострада" придбала дистанційно керований щитовий комплекс за EUR1 млн для будівництва метро на Виноградар

Група компаній "Автострада" розпочала перевлаштування каналізаційного колектора діаметром 1,2 м із зони будівництва метро на Виноградар, для виконання цих робіт придбано дистанційно керований щитовий комплекс Herrenknecht AG, орієнтовна вартість обладнання EUR1 млн.

Як повідомляє пресслужба "Автострада", в межах проєкту буде прокладено нову дощову каналізацію загальною протяжністю 400 м з використанням понад 200 труб. Роботи виконуються методом мікротунелювання (високоточною безтраншейною технологією прокладання підземних комунікацій без розкриття поверхні), що дозволяє працювати в умовах щільної міської забудови без впливу на транспорт і навколишню інфраструктуру.

Наразі триває підготовчий етап — влаштовуються два шахтні стовбури (стартові і приймальні камери), з яких вже за кілька місяців здійснюватиметься проходка.

Для виконання робіт Autostrada придбала дистанційно керований щитовий комплекс німецького виробника Herrenknecht AG. Вартість обладнання становить близько 1 млн євро. Максимальна довжина однієї проходки може сягати до 150 м, що забезпечує ефективність і безперервність робіт.

На ділянці між станціями "Мостицька" та "Варшавська" вже зведено понад 1 тис. м двоярусних монолітних тунелів (по 500 м кожного ярусу). Роботи з їхнього облаштування ведуться паралельно на двох дільницях, що дозволяє суттєво пришвидшити темпи будівництва. Також завершено зведення монолітних конструкцій на ділянці вилочного відгалуження у напрямку майбутньої станції "Виноградар".

На станції "Мостицька" виконано будівництво збірної суцільно-секційної оправи тунелів довжиною близько 200 м кожен. Наступний етап — монтаж кабельних конструкцій у готових тунелях, що є підготовчим етапом для подальшого прокладання інженерних мереж та систем електроживлення станції.

У шахтному стовбурі над тунелем глибокого закладання між станціями "Сирець" та "Мостицька" завершено монтаж блокоукладальника, який виконає перебірку кілець оправи лівого перегінного тунелю із заміною на кільця більшого діаметра. Правий перегінний тунель на цій ділянці вже побудовано.

На фінальному етапі будівництво оборотних тупиків на станції "Варшавська". Наразі тут монтується щитовий герметичний затвор - масивна сталева конструкція, призначена для ізоляції тунелів і станцій. Він забезпечує захист метрополітену від можливих надзвичайних ситуацій, зокрема ударної хвилі, підтоплення та небезпечних речовин, і є важливим елементом системи цивільного захисту, що дозволяє розділяти підземні споруди на герметичні відсіки.

На всіх будівельних майданчиках метро на Виноградар триває комплекс робіт з перенесення інженерних мереж за межі зони будівництва. Поетапно виконується переукладання систем водопостачання та водовідведення, а також перенесення кабельних ліній електропостачання. Такі роботи дозволяють зберегти безперебійну роботу міської інфраструктури та створюють необхідні умови для подальшого виконання будівельно-монтажних процесів без обмежень.

Як повідомлялося, в серпні 2024 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в напрямку житлового масиву Виноградар. Переможцем тендеру стало ТОВ "Група компаній Автострада". Термін виконання робіт встановлено в 30 місяців, їхня вартість - 13 млрд 785 млн грн. Закупівлю проведено на електронній платформі публічних закупівель Prozorro. "Автострада" відновила будівництво метро у листопаді 2024.

У грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвало договір з АТ "Київметробуд" через зрив термінів виконання будівельних робіт. У судовому порядку вирішується питання стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій.

