Україна у березні наростила експорт живої ВРХ на 58%, яловичини – удвічі

Україна за підсумками березня 2026 року експортувала 2,79 тис. тонн великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою, що на 58% більше за показник лютого поточного року та на 12% перевищує результат березня 2025 року, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ) з посиланням на дані Держмитслужби.

В галузевому об’єднанні зазначили, що виручка від експорту тварин у березні становила $5,26 млн, що на 16% більше порівняно з лютим. Загалом у першому кварталі 2026 року на зовнішні ринки поставлено 5,53 тис. тонн ВРХ на суму $11,61 млн. Ці показники на 6,1% та 10% відповідно перевищують результати аналогічного періоду минулого року.

Аналогічна динаміка спостерігається і в сегменті м’яса. Зокрема експорт свіжої або охолодженої яловичини у березні зріс на 102% до попереднього місяця і сягнув 467,2 тонни вартістю $3,69 млн. Поставки мороженої яловичини збільшилися на 31% – до 1,67 тис. тонн на суму $7,37 млн.

"Україна наростила поставки ВРХ на тлі високих цін на експортних ринках та певної нестачі червоного м’яса у світі. Додатковим стимулом для фермерів стали низькі закупівельні ціни на сире молоко всередині країни, що підштовхнуло ріст продажів худоби на забій та експорт", – зазначають в аналітичному відділі АВМ.

За даними асоціації, світовий дефіцит яловичини підтримується високим попитом у США через обмежену внутрішню пропозицію напередодні сезону барбекю. Схожа ситуація у Бразилії, де ціни на худобу досягли історичних максимумів на тлі активного експорту до Китаю. Австралія також звітує про десятирічні максимуми виробництва, намагаючись компенсувати нестачу пропозиції на ринках Кореї та Японії.

Водночас негативна цінова кон’юнктура на молочному ринку України призвела до повної зупинки імпорту нетелей: у березні 2026 року в країну не ввезли жодної голови племінної худоби.

Позитивне зовнішньоторговельне сальдо України в торгівлі живою ВРХ та яловичиною за підсумками березня становило $15,21 млн.