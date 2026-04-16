Інтерфакс-Україна
Економіка
09:55 16.04.2026

Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

В Національному банку України не бачать ризиків у зниженні дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), яке відбулося з початку цього року, та вважають таке зниження ринковим.

"Мінфін реагував на ситуацію: якщо попит високий, а інфляція знижується, є простір для зменшення дохідності. У цьому не було проблеми для нашої трансмісії", – сказав заступник голови НБУ Володимир Лепушинський в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, з кінця січня Міністерство фінансів суттєво обмежило пропозицію ОВДП, що допомогло йому знизити ставки розміщення облігацій, які до того трималися з квітня 2025 року: по річним паперам – з 16,35% до 15,15%, по 2-річним – з 17,5% до 15,87% та по 3-річним – з 17,8% до 16,15% річних, тоді як Нацбанк опустив облікову ставку в кінці січня лише з 15,5% до 15% та залишив її на цьому рівні у березні.

Лепушинський зазначив, що існував неприродний розрив між дохідністю ОВДП і ставками за депозитами, бо державні облігації не були широко відомим інструментом, але зараз населення цей інструмент розпробувало, бо оподаткування відсутнє та порогу для входу немає: можна купляти від однієї облігації, витрати майже нульові.

"У лютому в нас були рекордні інвестиції населення в гривневі ОВДП – 10 млрд грн. З початку року зростання склало 24%, а з початку воєнного стану – взагалі шість з половиною разів. Портфель гривневих ОВДП населення перевищив 82 млрд грн, а разом із валютними – еквівалент 130 млрд грн", – описав ситуацію заступник голови НБУ.

Він також нагадав, що на початку цього року інфляція йшла близько до прогнозу Нацбанку, це створювало очікування її подальшого зниження та, відповідно, зниження облікової ставки, тому зменшення дохідності за гривневими ОВДП почалося ще до зниження облікової ставки НБУ.

"Облікова ставка впливає безпосередньо на ціну залучення на короткі строки, тоді як на довші строки ставки формуються за рахунок очікувань. І інфляційні очікування є дуже важливою компонентою: наскільки є довіра до спроможності центрального банку все ж таки подолати інфляцію після її сплеску", – пояснив Лепушинський.

Він також зауважив, що попит на ОВДП у першому кварталі зберігався, незважаючи на зниження ставок: роловер по гривневих облігаціях у І кварталі був високим – на рівні 160%.

За його словами, у ситуації зростання попиту на валюту у березні після початку військових дій на Близькому Сході Нацбанку не звертався до Мінфіну із проханням підняти ставки по ОВДП та збільшити їх пропозицію.

"Зараз ми в періоді волатильності, побачимо. В принципі, дохідність ОВДП залишається привабливою навіть незважаючи на погіршення інфляційних очікувань населення", – відповів заступник голови НБУ на питання впливу поточних ставок за ОВДП на первинному ринку на трансмісійний механізм монетарної політики. Він також повідомив, що за січень-березень було зафіксовано достатньо суттєве збільшення строкових гривневих депозитів—на близько 15 млрд грн, до 332 млрд грн, а загалом з початку повномасштабної війни воно склало 78,3%.

Як повідомлялося, на останніх первинних аукціонах 14 квітня сумарний попит на гривневі облігації впав до мінімуму – лише 0,86 млрд грн, хоча Мінфін збільшив пропозицію з 4 млрд грн до 9 млрд грн.

