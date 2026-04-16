Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Кріппа об’єднує бізнес-активи у холдинг ARS Capital

Власник бізнес-центру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа готується до формалізації власної бізнес-екосистеми у вигляді єдиного холдингу під назвою ARS Capital, повідомила пресслужба бізнесмена.

Холдинг ARS Capital має об’єднувати різні бізнес-напрями, зокрема девелопмент та нерухомість, esports, game development, healthtech, AI та інші інвестиційні проєкти. За словами бізнесмена, всі ключові активи вже об’єднані спільною логікою управління.

"У назві холдингу ARS Capital закладена ідея "мистецтва керувати капіталом". Для мене це не про об’єднання заради структури, а зрозумілу логіку розвитку. Кожен із цих активів уже успішно працює, але єдина система управління покращить внутрішні процеси та ефективність управління активами в цілому", – зазначив Кріппа.

Модель управління базуватиметься на делегуванні операційного управління командам менеджменту, підконтрольних Максиму Кріппі.

Побудова холдингу ARS Capital є логічним кроком у розвитку бізнес-екосистеми підприємця, яка останніми роками активно розширюється в різних галузях.

Ключові активи Максима Кріппи охоплюють як нерухомість, так і технологічний і медійний бізнес. Серед них – кіберспортивна організація Natus Vincere, студія розробки ігор GSC Game World, відома за серіями S.T.A.L.K.E.R. та медіаплатформа і студія трансляцій Maincast, а також компанія з розробки мобільних ігор Burny Games. Також бізнесмен інвестує у девелопмент і комерційну нерухомість в Україні: він є власником готелю "Україна", бізнес-центру "Парус", Міжнародного виставкового центру, а також має значний портфель інших об’єктів в Україні та за кордоном.

З 2022 року Максим Кріппа є засновником благодійного фонду MK Foundation.