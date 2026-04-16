09:09 16.04.2026

Всі умови для купівлі ювелірами банківських металів є, клієнти банків за 2 міс. придбали їх на $21,5 млн – НБУ

Національний банк України заявляє про наявність всіх умов для купівлі банківських металів з метою подальшого ювелірного виробництва, що підтверджується статистикою: клієнти банків (передусім ювелірна галузь) купили за 2025 рік безготівкові банківські метали в еквіваленті $35,0 млн, за січень-лютий 2026 року – в еквіваленті $21,5 млн.

"Ми на постійній основі спілкуємося з українським бізнесом, зокрема ювелірною галуззю, знаємо їхні потреби та забезпечуємо на основі їхніх запитів умови для повноцінної роботи. Голова НБУ визначив детінізацію і діалог з бізнесом – одним із пріоритетів", – наголосив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій у відповіді на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що ще у 2024 році НБУ дав можливість без обмежень купувати банківські метали виробникам ювелірної галузі, які розпочали діяльність до початку повномасштабного вторгнення, а у серпні 2025 року, з огляду на пропозицію галузі, дозволив купівлю банківських металів в банках України також реалізаторам ювелірних виробів.

"Тобто наразі всі умови для купівлі банківських металів з метою подальшого ювелірного виробництва є. Ба більше, ці умови сприяють детінізації та підвищенню прозорості ювелірного ринку", – зазначив Гелетій.

Він уточнив, що НБУ регулює виключно імпорт банківських металів (золото у зливках та порошках 995 проби і вище та срібло проби 999 і вище). Відповідно до валютного законодавства, яке діяло і до початку повномасштабного вторгнення, такі категорії металів є валютними цінностями, а операції з їх купівлі ювелірами на території України здійснюється виключно в банків. Банки ж мають право купувати банківські метали на міжнародному ринку без обмежень.

Заступник голови також зауважив, що Нацбанк на постійній основі публікує дані щодо обсягів завезень та купівлі-продажу банківських металів на офіційному сайті. І ця статистика підтверджує безпідставність звинувачень на адресу НБУ. Так, у 2025 році банки завезли банківські метали на суму $40,4 млн в еквіваленті, за січень-лютий 2026 року – на $21,3 млн.

В НБУ додали, що регулювання імпорту дорогоцінних металів, які не відносяться до банківських металів – компетенція Кабінету міністрів, зокрема Міністерства фінансів. Нацбанк розглядає купівлю таких категорій дорогоцінних металів бізнесом в нерезидентів, як купівлю товару, платежі за якими наразі дозволені нормативно-правовими актами НБУ.

На думку НБУ, ввезення на територію України дорогоцінних металів, що не віднесені до банківських металів, має здійснюватися у відповідності до митного законодавства зі сплатою відповідних обов’язкових мит та податків. За отриманням роз’яснень щодо імпорту такої категорії дорогоцінних металів необхідно звернутися до Міністерства фінансів України, йдеться у відповіді на запит.

Напередодні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після зустрічі із засновницею ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry Валерією Гуземою написав у Телеграм про обґрунтовані претензії ювелірів до Національного банку щодо фактичного блокування легального імпорту матеріалів. "На жаль, (голова НБУ) Андрій Пишний з 2022 року не зміг забезпечити, аби галузь розвивалася "в білу" та працювала за законом", – вважає голова профільного парламентського комітету.

