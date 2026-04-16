08:54 16.04.2026

Нафта слабо зростає в очікуванні новин щодо Ірану, Brent торгується біля $95 за барель

Нафта слабо зростає в очікуванні новин щодо Ірану, Brent торгується біля $95 за барель

Ціни на нафту слабко піднімаються вранці в четвер, учасники ринку чекають новин про переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:13 кч піднімається на $0,08 (0,08%), до $95,01 за барель. У середу контракт подорожчав на 14 центів (0,1%), до $94,93 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,4 (0,44%), до $91,69 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на 1 цент, до $91,29 за барель.

"Надії на деескалацію зберігаються, але багато інвесторів налаштовані скептично, враховуючи те, що в минулому переговори між США та Іраном неодноразово зривалися, попри ознаки прогресу, - зазначив аналітик Fujitomi Securities Тосітака Тадзава. - Поки не буде укладено мирну угоду і вільну навігацію в Ормузькій протоці не відновлять, ціни на нафту марки WTI коливатимуться в діапазоні від $80 до $100 за барель".

За оцінками аналітиків ING, блокування Ормузької протоки скоротило постачання нафти на світовий ринок приблизно на 13 млн барелів на добу.

Тим часом комерційні запаси нафти в США минулого тижня несподівано знизилися. Міністерство енергетики країни повідомило про їх скорочення на 913 тис. барелів, тоді як аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували збільшення на 200 тис. барелів.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 10 квітня, впали на 6,33 млн барелів, дистилятів - на 3,12 млн барелів. Експерти прогнозували скорочення резервів бензину і дистилятів на 2,1 млн барелів і 2,4 млн барелів відповідно.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), зменшилися на 1,73 млн барелів.

 

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 16.04.2026
Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $95,7 за барель

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $95,7 за барель

07:21 16.04.2026
США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

08:55 15.04.2026
Нафта дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $95,6 за барель

Нафта дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $95,6 за барель

18:10 14.04.2026
Нафта активно дешевшає, Brent торгується трохи вище ніж $96 за барель

Нафта активно дешевшає, Brent торгується трохи вище ніж $96 за барель

08:51 14.04.2026
Нафта дешевшає завдяки надіям на відновлення переговорів США та Ірану, Brent біля $97,9 за барель

Нафта дешевшає завдяки надіям на відновлення переговорів США та Ірану, Brent біля $97,9 за барель

18:48 13.04.2026
Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, але Brent залишається вище за $100 за барель

Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, але Brent залишається вище за $100 за барель

09:11 13.04.2026
Нафта злетіла вгору на американській блокаді Ормузької протоки, Brent близько $102,1 за барель

Нафта злетіла вгору на американській блокаді Ормузької протоки, Brent близько $102,1 за барель

02:46 10.04.2026
Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

Російські доходи від податку на видобуток нафти можуть зрости до $9 млрд у квітні – ЗМІ

19:17 08.04.2026
Нафта залишається в глибокому мінусі, Brent торгується близько $95,2 за барель

Нафта залишається в глибокому мінусі, Brent торгується близько $95,2 за барель

17:56 08.04.2026
Запаси нафти в США зросли на 3,08 млн барелів, сильніше за прогнози

Запаси нафти в США зросли на 3,08 млн барелів, сильніше за прогнози

