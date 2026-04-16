Інтерфакс-Україна
Економіка
07:21 16.04.2026

США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

Вашингтон ухвалив рішення не поновлювати генеральні ліцензії, що дозволяють продаж російської та іранської нафти, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту", – зазначив він під час брифінгу для представників ЗМІ у Білому домі.

Як повідомлялося, у березні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оприлюднило генеральну ліцензію №134, яка дозволяла до 11 квітня 2026 року здійснювати операції, пов'язані з продажем, постачанням або розвантаженням сирої нафти та нафтопродуктів походженням із Російської Федерації, якщо вони були завантажені на судна до 12 березня 2026 року.

Згодом Міністерство фінансів США оновило ліцензію щодо операцій з російською нафтою та нафтопродуктами. Новий документ забороняє здійснення угод за участю Куби, Ірану, Північної Кореї та окупованих територій України.

Нова ліцензія № 134А замінила попередню, що діяла з 12 березня по 11 квітня 2026 року, і запроваджує нові обмеження.

 

