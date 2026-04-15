Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

Підприємства та організації України, за оперативними даними, у 2025 році збільшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 17% – до 958,4 млрд грн (у 2024 році – 819,8 млрд грн), повідомила Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, в 2025 році підприємства країни, які спрацювали рентабельно, отримали 1244,6 млрд грн прибутку, що на 3,1% менше, ніж в 2024 році.

Тим часом торік збитки підприємств, які спрацювали з негативним фінансовим результатом, збільшилися на 9,8% порівняно з попереднім роком – до 286,2 млрд грн.

Статвідомство нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.