Інтерфакс-Україна
Економіка
22:51 15.04.2026

Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

1 хв читати
Українські підприємства у 2025р збільшили доподатковий прибуток на 17% – Держстат

Підприємства та організації України, за оперативними даними, у 2025 році збільшили прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на 17% – до 958,4 млрд грн (у 2024 році – 819,8 млрд грн), повідомила Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, в 2025 році підприємства країни, які спрацювали рентабельно, отримали 1244,6 млрд грн прибутку, що на 3,1% менше, ніж в 2024 році.

Тим часом торік збитки підприємств, які спрацювали з негативним фінансовим результатом, збільшилися на 9,8% порівняно з попереднім роком – до 286,2 млрд грн.

Статвідомство нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Теги: #держстат #статистика

ВАЖЛИВЕ

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Міненерго просить уряд про пільговий газ для генерації у прифронті, запущеної від початку війни, а не з 1 грудня 2025р – Шмигаль

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з єврооблігаціями України

Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА