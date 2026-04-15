Харківський завод штампів та пресформ 2025р суттєво збільшив чистий прибуток

ПрАТ "Харкiвський завод штампiв та пресформ" (ХЗШП, Харків) завершив 2025 рік з чистим прибутком у розмірі 3,9 млн грн, тоді як у 2024 році він становив 0,58 млн грн.

Згідно з оприлюдненим в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) річним звітом компанії, чистий дохід від реалізації зріс на 60% – до 53 млн грн.

Нерозподілений прибуток на початок 2026 року становив 21,5 млн грн, поточні зобов'язання – 2,4 млн грн, довгострокові – 1,47 млн грн.

Завод не мав укладених, але ще не виконаних договорiв, а ступінь використання основних засобів становила 100%.

ХЗШП спеціалізується на виробництві штампiв холодної листової штамповки, пресформ (для лиття по металу, пластмасi, на гумово-технiчнi вироби), металевих меблів та товарів народного споживання (лижнi крiплення, кронштейни меблевi, кутники, кріплення).

За даними НКЦПФР на четвертий квартал 2025 року, більш ніж 70,68% акцій ПрАТ "ХЗШП" належить Саіду Шуфані, 9,877% – Наталі Шуфані, ще майже 10% – Михайлу Білянському.

Саід Шуфані – засновник групи компаній Variant, якою керує разом з синами. До складу групи входять 12 підприємств (з них 10 металообробних), які, зокрема, є замовниками продукції ХЗШП.

За інформацією звіту, основними споживачами продукції заводу є харківські "Варіант агро буд", ПК "Індастрі", ТОВ "ССК ТМ", С.С.Скафолдинг", "Літпол-Україна","КМД фасад Солюшенс", "Термофіт", а також "Фірма "Техніка монтажу" (Львівська обл.), "Стемакс" (Київ), Дніпровський лісопереробний завод, ТОВ "Лаунч Україна" (Дергачі Харківської обл.).

На початок 2026 року на заводі працювала 81 особа.