Економіка
21:07 15.04.2026

Україна отримала останній транш від Великої Британії GBP752 млн з доходів зі знерухомлених активів РФ

Україна отримала останній транш від Великої Британії GBP752 млн з доходів зі знерухомлених активів РФ

Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько $1 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів у середу ввечері.

"Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, 1 березня 2025 року Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) на оборонні потреби.

Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів Україна отримала в березні та квітні 2025 року. Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом $50 млрд. Кредит обслуговується і погашається за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років

