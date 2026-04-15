Інтерфакс-Україна
Економіка
20:50 15.04.2026

Понад 200 заявок перебувають на розгляді Американсько-українського інвестфонду – Свириденко

2 хв читати
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Понад 200 заявок перебувають на розгляд Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення і, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, що розпочала робочу поїздку до Вашингтону з урядовою командою.

"Взяла участь у відкритті Американсько-українського форуму партнерства, який відбувається на полях Весняних зустрічей МВФ та Світового банку. (…) Американсько-український інвестиційний фонд відновлення має стати ефективним інструментом для залучення приватного капіталу. Фонд уже працює – першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді", – написала вона у Телеграмі у середу.

Вона також зустрілася з керівниками провідних американських компаній. "Обговорили стан економіки України в умовах постійних атак, а також можливості для інвестицій і партнерства", додала Свириденко.

"Поінформувала про плани стійкості. Працюємо над стратегічною перебудовою енергосистеми, готуємося до зими та викликів з боку ворога. Пріоритети – захист енергооб'єктів, розподілена генерація, резервне живлення для тепло- та водопостачання, децентралізація теплопостачання", – написала прем"єрка.

За її словами, уряд уже профінансував першочергові роботи із захисту та підключення когенераційних установок у громадах на понад 22 млрд грн. "Маємо забезпечити щонайменше 4 ГВт додаткових потужностей розподіленої генерації по країні. Для подальшої реалізації планів стійкості ключовою є підтримка міжнародних партнерів – як фінансова, так і у вигляді обладнання", – наголосила вона.

"Додатково запрошуємо партнерів до роботи над спільними проєктами у сфері енергетики. Україна є надійним партнером для забезпечення нових логістичних шляхів постачання енергоресурсів і пропонує взаємовигідне використання потужностей українських підземних сховищ газу", – розповіла Свириденко.

"Вдячна американському бізнесу за готовність посилювати економічну та інвестиційну співпрацю", – резюмувала вона.

25 березня Свириденко повідомляла, що Управлінська рада Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) затвердила першу інвестицію в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering.

 

Теги: #візит #свириденко #сша

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА