Готівка має існувати – президентка Signal

Готівка має існувати, таку власну думку висловила президентка месенджера Signal Мередіт Віттакер (Meredith Whittaker) у відповідь на запитання, чи варто повернутися до готівки, щоб уникнути електронного фінансового сліду.

"Ви бачите, як відбувається дебанкінг, і, я думаю, що досить моторошно уявляти таку владу в руках лиходія", – пояснила вона свої слова на конференції FIBE-2026 у Берліні в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Віттакер також назвала серед ризиків деякі платіжні системи, які зараз перебувають у руках тих самих компаній, які монополізували інтернет та соціальні мережі, та вразливості, створені штучним інтелектом, які можуть через один обліковий запис людини видалити всі інші його облікові записи та платежі.

"Я думаю, що, звичайно, готівка та спосіб незалежного здійснення транзакцій повинні залишитися", – підсумувала експерт, але ще раз зазначила, що це її "свого роду політична думка", а не від імені Signal чи якоїсь іншої організації.

Віттакер, згідно із даними на сайті Signal, має понад 17 років досвіду роботи в галузі технологій, що охоплюють промисловість, освіту та державні установи. Перш ніж приєднатися до Signal, вона була професоркою досліджень Minderoo у Нью-Йоркському університеті та директоркою факультету AI Now Institute, який вона співзаснувала. До роботи в Нью-Йоркському університеті Віттакер більше десяти років працювала в Google, очолювала команди розробників та інженерів, заснувала Open Research Group Google і співзаснувала M-Lab, глобально розподілену платформу з вимірювання параметрів мережі, яка зараз є найбільшим у світі джерелом відкритих даних із роботи інтернету.

Віттакер була серед основних організаторів, які виступали проти недостатньої реакції компанії на занепокоєння щодо ШІ та його шкоди, а також була головною організаторкою Google Walkout, консультувала Білий дім, Федеральну комісію зі зв'язку США, мерію Нью-Йорка, Європейський парламент і багато інших урядів та організацій громадянського суспільства з питань конфіденційності, безпеки, штучного інтелекту, політики щодо інтернету та вимірювання.

Як повідомила газета Financial Times, міністр фінансів США Скотт Бессент минулого тижня зібрав керівників найбільших американських банків та голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла для обговорення кіберризиків, пов'язаних із новою АІ-моделлю Anthropic.

Перед цим Anthropic відкрила доступ до своєї нової ШІ-моделі Claude Mythos Preview обмеженому колу партнерів, включно з Amazon.com Inc., Apple Inc. і Microsoft Corp., щоб надати їм перевагу у виявленні та усуненні вразливостей. Компанія повідомила, що Mythos вже виявила тисячі серйозних вразливостей, зокрема "в кожній великій операційній системі і веббраузері", і деякі з них залишалися непоміченими роками.

Агентство Reuters у середу також повідомило, що органи нагляду Європейського центрального банку мають намір опитати банкірів про ризики, що виникають через нову модель штучного інтелекту Anthropic, яка може посилити кібератаки.