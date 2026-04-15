Туреччина в лютому знайшла газ в Австралії, скоротила імпорт із Росії та Азербайджану

Туреччина в лютому, напередодні потрясінь у світовій енергетиці, продовжувала експериментувати зі своїм газовим балансом, розвиваючи компетенції у сфері закупівель скрапленого природного газу на максимально віддаленому ринку. До лютневих досягнень можна зарахувати придбання партії СПГ в Австралії, яка розташована за 15 тис. км від Туреччини. Водночас різко скорочено отримання газу у безпосередніх сусідів, чиї поставки є основою енергетичної безпеки республіки. Однак уже наступного місяця ця стратегія зіткнеться з дворазовим зростанням цін на світовому ринку.

Країна в лютому 2026 року імпортувала сумарно 5,26 млрд куб. м природного газу (трубами і через СПГ), що на 18% менше, ніж роком раніше (6,433 млрд куб. м), повідомляє Рада з регулювання енергетичного ринку країни (EPDK).

Загальне споживання газу в країні за місяць впало на 10% – до 6,79 млрд куб. м, насамперед через скорочення попиту в енергетиці на 2/3 – до 609 млн куб. м; водночас споживання в ЖКГ зросло на 6% – до 4 млрд куб. м. У лютому вироблення гідроелектростанцій різко зросло, і це сприяло кратному зниженню попиту на газ в енергетиці; зростання вироблення ГЕС також помітне в березні та квітні. В умовах нинішнього різкого зростання цін на газ на світовому енергетичному ринку це означає для Туреччини щасливий збіг обставин.

Імпорт трубопровідного газу в лютому 2026 року впав на 31% – до 2,321 млрд куб. м. Поставки з Росії становили за місяць 1,089 млрд куб. м (-55%). З Азербайджану отримано 428 млн куб. м (-51%), з Ірану – 804 млн куб. м, що близько до актуальних технічних можливостей постачання.

Поставки скрапленого природного газу в лютому 2026 року скоротилися на 4% до 2,939 млрд куб. м, або 2,26 млн тонн. Турецькі термінали з приймання СПГ у лютому працювали з 86-відсотковим завантаженням. Середній показник використання потужностей за останній повний – 2025 рік – перебував на рівні 37%. Керівництво енергетичної галузі Туреччини заявляло про плани довести частку СПГ у національному імпорті природного газу до половини.

Поставки СПГ зі США в лютому становили 1,43 млрд куб. м. Постачальниками СПГ до Туреччини також були Алжир, Нігерія, Екваторіальна Гвінея, Ангола, Оман і Австралія.