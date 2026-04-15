18:08 15.04.2026

Голова ДМС Мандзій приступив до виконання обов'язків

Нового голову Державної митної служби України (ДМС) Ореста Мандзія офіційно представили колективу відомства, повідомляється у телеграм-каналі Держмитслужби.

Під час представлення перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев сказав, що пріоритетними завданнями для відомства залишаються виконання бюджетних показників, підвищення прозорості та впровадження цифрових рішень для інтеграції з митними системами ЄС. Окремий акцент зроблено на розбудові безпекової функції митниці.

Зі свого боку Мандзій окреслив ключові напрями роботи, серед яких – завершення імплементації європейського законодавства та прийняття нового Митного кодексу України. Крім того, очільник ДМС служби планує зосередитися на налагодженні ефективного пост-митного аудиту, технічному переоснащенні пунктів пропуску та наділенні Держмитслужби правоохоронними функціями.

"Одним із основних пріоритетів у роботі митної служби безперечно стане посилення доброчесності. Для цього доцільно активізувати співпрацю з антикорупційними та правоохоронними органами", – наводяться слова Мандзія в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 10 квітня призначив головою Державної митної служби УкраїниОреста Мандзія за результатами конкурсного відбору.

