"Укрнафта" та "Укргазвидобування" започаткували спільне буріння свердловин – глава "Нафтогазу"

ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування" реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на об’єкті "Укрнафти", започаткований в рамках співпраці для більш ефективного використання ресурсів та пришвидшення видобутку, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Посилюємо синергію між компаніями Групи "Нафтогаз". "Укрнафта та "Укргазвидобування" реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на одному з родовищ "Укрнафти". Її глибина – 5 681 метр", – написав він у Facebook в середу.

За словами Корецького, всього на 2026 рік заплановано додатково вісім нових свердловин у такій співпраці.

"Укргазвидобування" забезпечило буріння власними верстатами. "Укрнафта" буде відповідати за подальшу експлуатацію свердловини", – пояснив глава "Нафтогазу".

Він підкреслив, що підтримка власного видобутку газу – один із ключових пріоритетів "Нафтогазу" в умовах постійних обстрілів ворога, а синергія між компаніями дає змогу ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів, які дають конкретний результат.

"Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК – UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

АТ "Укргазвидобування" є найбільшою газовидобувною компанією у Центральній і Східній Європі. В Україні компанія видобуває 70% природного газу та спеціалізується на виробництві газового конденсату.

"Укргазвидобування" – 100% дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України".