Кулеба в Берліні обговорив відновлення та модернізацію транспортної інфраструктури України, зокрема залізничної

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та федеральний міністр цифрових справ і транспорту Німеччини Патрік Шнідер на зустрічі у Берліні обговорили відновлення та модернізацію транспортної інфраструктури України, зокрема залізничної.

"Окрему увагу приділили відновленню та модернізації транспортної інфраструктури. За оцінкою RDNA5, прямі збитки транспортному сектору України вже становлять 40,3 млрд доларів. Масштаб втрат вимагає системних міжнародних рішень і довгострокових фінансових інструментів", – написав Кулеба в телеграм у середу за підсумками зустрічі з німецьким колегою.

Він подякував Німеччину за підтримку, яка вже надає практичну допомогу українській транспортній системі. "Нещодавно українським залізничникам передали перші автомобілі у межах пакета підтримки, який також включає генератори та будівельну техніку. Це саме та допомога, яка працює на місцях і підсилює нашу спроможність швидко реагувати на виклики", – зазначив Кулеба.

За його словами, сторони також обговорили подальшу участь Німеччини у міжнародних механізмах підтримки, зокрема в межах CIG4U та Фонду підтримки транспорту, започаткованого під час High-Level Dialogue on Transport in Ukraine у Стокгольмі. "Розраховуємо, що вже на саміті Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу зможемо перейти до конкретних рішень щодо фінансування", – додав Кулеба.

Також обговорювалася можлива співпраця з німецькими компаніями та інституціями для оновлення парку залізничних локомотивів. "Також порушили питання автомобільних перевезень між Україною та ЄС. Для нас критично важливо закріпити безстроковий формат угоди про вантажні автоперевезення, щоб гарантувати стабільність логістичних ланцюгів для українського бізнесу та експорту. Вдячний Уряду Німеччини та особисто пану Патріку за надійне партнерство", – наголосив Кулеба.