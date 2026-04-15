Інтерфакс-Україна
Економіка
17:31 15.04.2026

Кулеба в Берліні обговорив відновлення та модернізацію транспортної інфраструктури України, зокрема залізничної

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та федеральний міністр цифрових справ і транспорту Німеччини Патрік Шнідер на зустрічі у Берліні обговорили відновлення та модернізацію транспортної інфраструктури України, зокрема залізничної.

"Окрему увагу приділили відновленню та модернізації транспортної інфраструктури. За оцінкою RDNA5, прямі збитки транспортному сектору України вже становлять 40,3 млрд доларів. Масштаб втрат вимагає системних міжнародних рішень і довгострокових фінансових інструментів", – написав Кулеба в телеграм у середу за підсумками зустрічі з німецьким колегою.

Він подякував Німеччину за підтримку, яка вже надає практичну допомогу українській транспортній системі. "Нещодавно українським залізничникам передали перші автомобілі у межах пакета підтримки, який також включає генератори та будівельну техніку. Це саме та допомога, яка працює на місцях і підсилює нашу спроможність швидко реагувати на виклики", – зазначив Кулеба.

За його словами, сторони також обговорили подальшу участь Німеччини у міжнародних механізмах підтримки, зокрема в межах CIG4U та Фонду підтримки транспорту, започаткованого під час High-Level Dialogue on Transport in Ukraine у Стокгольмі. "Розраховуємо, що вже на саміті Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу зможемо перейти до конкретних рішень щодо фінансування", – додав Кулеба.

Також обговорювалася можлива співпраця з німецькими компаніями та інституціями для оновлення парку залізничних локомотивів. "Також порушили питання автомобільних перевезень між Україною та ЄС. Для нас критично важливо закріпити безстроковий формат угоди про вантажні автоперевезення, щоб гарантувати стабільність логістичних ланцюгів для українського бізнесу та експорту. Вдячний Уряду Німеччини та особисто пану Патріку за надійне партнерство", – наголосив Кулеба.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 14.04.2026
Зеленський і Мерц розпочали зустріч у Берліні

Зеленський і Мерц розпочали зустріч у Берліні

11:38 14.04.2026
Зеленський прибув до Берліна – прессекретар

Зеленський прибув до Берліна – прессекретар

14:36 10.04.2026
Перший в Європі Центр єдності для українців запрацює у Берліні з 15 квітня – Мінсоцполітики

Перший в Європі Центр єдності для українців запрацює у Берліні з 15 квітня – Мінсоцполітики

13:56 09.04.2026
Сьогодні складно говорити про будівництво великих спортивних об'єктів – Бідний

Сьогодні складно говорити про будівництво великих спортивних об'єктів – Бідний

08:26 08.04.2026
РФ атакувала дронами портову інфраструктуру в Ізмаїлі, пошкоджено об'єкти підприємства – Мінрозвитку

РФ атакувала дронами портову інфраструктуру в Ізмаїлі, пошкоджено об'єкти підприємства – Мінрозвитку

17:38 07.04.2026
Свириденко: області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури

Свириденко: області наступного тижня мають подати плани співфінансування робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури

23:52 29.03.2026
Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові

Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові

22:15 27.03.2026
Ворог атакував інфраструктуру та житловий сектор у Кривому Розі - Вілкул

Ворог атакував інфраструктуру та житловий сектор у Кривому Розі - Вілкул

09:14 26.03.2026
Ворог вночі атакував залізничну та портову інфраструктуру України – віцепрем'єр

Ворог вночі атакував залізничну та портову інфраструктуру України – віцепрем'єр

08:57 26.03.2026
ОВА: ворог атакував Одещину БпЛА, пошкоджені портова та енергетична інфраструктура, одна людина постраждала

ОВА: ворог атакував Одещину БпЛА, пошкоджені портова та енергетична інфраструктура, одна людина постраждала

ВАЖЛИВЕ

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Міненерго просить уряд про пільговий газ для генерації у прифронті, запущеної від початку війни, а не з 1 грудня 2025р – Шмигаль

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з єврооблігаціями України

Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

