Інтерфакс-Україна
Економіка
17:27 15.04.2026

Bolt впровадив систему оцінювання водіїв самокатів для заохочення безпечного кермування

Онлайн-сервіс таксі Bolt запустив у додатку нову функцію, яка заохочує користувачів до відповідальної поведінки під час поїздок і паркування на самокатах, передбачаючи винагороди за безпечні поїздки.

Згідно з релізом компанії у середу, рейтинг відображає рівень відповідальності під час кожної поїздки на самокаті та оновлюється після кожної поїздки.

Зазначається, що система підвищуватиме оцінку, якщо здійснюється обережне керування, коректне паркування. Водночас різке гальмування з ковзанням, зіткнення або неправильне паркування знижуватимуть цей показник.

За високі бали після поїздки користувачу можуть надаватися безкоштовні хвилини бронювання, тоді як систематично небезпечна поведінка буде призводити до обмежень, зокрема зниження максимальної швидкості або тимчасового блокування доступу до сервісу, йдеться у релізі.

У Bolt уточнили, під час тестування понад 90% користувачів відповіли, що функція заохочує їх їздити безпечніше, а майже шестеро із 10 – що бонуси впливають на вибір сервісу.

У компанії наголосили, що рейтинг користувача є частиною ширшого зобов’язання Bolt. Зокрема, система працює разом з іншими функціями безпеки, серед яких: геозони зі зниженою швидкістю та зони заборони паркування, когнітивні тести в застосунку для запобігання керуванню в стані сп’яніння та вбудовані сенсори транспортних засобів для виявлення неправильного використання.

Bolt надає послуги спільної мобільності, що охоплюють виклик авто, оренду електросамокатів і електровелосипедів, прокат автомобілів, корпоративні поїздки, а також доставку їжі та продуктів через сервіс Bolt Food.

Компанія представлена у понад 50 країнах Європи та Африки.

Теги: #самокат #оцінювання #bolt

