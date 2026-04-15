Інтерфакс-Україна
Економіка
17:22 15.04.2026

За програмою "єОселя" видано понад 25 тис. пільгових іпотек

За державною програмою доступної іпотеки "єОселя" видано 25 005 кредитів, їх загальний обсяг в грошовому еквіваленті становить 43 млрд 580 млн грн, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ПрАТ "Укрфінжитло".

"єОселя" працює і як інструмент соціальної підтримки, і як драйвер розвитку будівництва та суміжних галузей у межах політики "Зроблено в Україні". Кожна вкладена гривня повертається в економіку майже трьома. Продовжуємо працювати над новими фінансовими моделями, щоб масштабувати програму і розширити її можливості для більшої кількості українців",- цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Петрука.

Як повідомили в "Укрфінжитло", майже кожен другий позичальник програми – військовослужбовець або представник сектору безпеки (48%, 11 940 кредитів), 27% позичальників – українці без власного житла (6 859). Також програмою скористались 1 743 медиків, 1 720 педагогів, 1 715 ВПО, 551 ветеран та 477 науковців.

Позичальники "єОселі" – переважно молоді українці: середній вік – 35 років.

За даними "Укрфінжитла", програма "єОселя" вже дала можливість 15 748 дітям зростати у власному домі.

На вторинному ринку обрали житло 13 905 позичальників, у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж), – 8 090, житло на стадії будівництва – 3 010.

"За три з половиною роки "єОселя" пройшла шлях від запуску до системного інструменту. Від нас очікували великих цифр, і сьогодні ми бачимо цю динаміку: ще восени говорили про 20 тис. кредитів, зараз уже 25 тис. П’ять тисяч нових родин придбали житло за програмою менш ніж за півроку – це показник того, що інструмент починає працювати на масштаб", – зазначив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер.

Географія "єОселі" розширюється: кредити видано у понад 500 населених пунктах країни.

Наразі до програми долучилися 10 банків (АБ "Укргазбанк", АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Сенс банк", АТ "Скай банк", АТ "Банк Кредит Дніпро", АТ "ТАСкомбанк", АТ "КБ "Глобус", АТ "BISBANK", АТ "АБ "Радабанк").

