Інтерфакс-Україна
Економіка
15:19 15.04.2026

Бізнес-спільнота підтримала ліквідацію масштабного нелегального виробництва рідин для вейпінгу

Федерація роботодавців України (ФРУ), Європейська бізнес асоціація (ЄБА) та Американська торговельна палата в Україні (AmCham) виступили на підтримку дій правоохоронців із припинення незаконного виробництва та обігу рідин для електронних сигарет.

У ФРУ наголосили на важливості системної протидії тіньовій економіці та припинення схем із реалізації продукції, зокрема заборонених в Україні ароматизованих рідин. На думку Федерації, такі кроки правоохоронців мають ключове значення для відновлення рівних умов конкуренції та забезпечення прозорих правил гри для легального бізнесу.

В AmCham та ЄБА теж підкреслили, що невідворотність відповідальності за економічні правопорушення зміцнює довіру інвесторів. За оцінками експертів AmCham, близько 93% ринку електронних сигарет в Україні перебуває в тіні, що спричиняє щорічні втрати бюджету на рівні 7,5 млрд грн.

AmCham нагадала, що тіньовий сегмент ринку підакцизних товарів залишається суттєвим викликом для економіки України. Зокрема, згідно з дослідженням Kantar Україна, приблизно 93% ринку електронних сигарет працює в тіньовій економіці без дотримання податкового законодавства та контролю якості. Водночас, за оцінками експертів, держава щорічно втрачає приблизно 7,5 млрд грн податкових надходжень через наявність незаконного ринку електронних сигарет та супутніх рідин.

Як повідомлялося, Офіс генпрокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему повного циклу нелегального обігу нікотиновмісних сумішей, що діяла з 2023 року. У межах 70 обшуків у Києві та п’яти областях України вилучено обладнання та готову продукцію на суму близько 30 млн грн. За даними БЕБ, ліквідація виробництва дала змогу запобігти втратам бюджету зі сплати акцизного податку на суму близько 20 млн грн.

Раніше представники тютюнової індустрії, зокрема компанії "Філіп Морріс Україна", заявляли, що законодавча заборона на продаж рідин зі смако-ароматичними добавками фактично не виконується через відсутність належного контролю. За словами заступника гендиректора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайла Полякова, нелегальні точки продажу масово діють у торгових центрах, ігноруючи встановлені норми фіскалізації та обмеження за асортиментом.

