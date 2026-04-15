Roshen планує вийти на ринок кондитерських виробів Великої Британії обсягом понад GBP5 млрд

Кондитерська корпорація Roshen (Київ) готується до експансії на ринок Великої Британії, оцінюючи його потенціал в понад GBP5 млрд, повідомив комерційний директор корпорації у Західній Європі та Британії Дмитро Січкар у LinkedIn.

"Британський кондитерський ринок оцінюється в понад GBP5 млрд. Він конкурентний, проте винагороджує бренди, які приносять справжню якість, європейську спадщину та історію, про яку варто розповісти", – зазначив він.

За інформацією Січкаря, корпорація, що входить до 17 найбільших кондитерських виробників світу та вже присутня на понад 15 ринках Європи, готова до розбудови масштабної мережі у Сполученому Королівстві. Портфель пропозицій для британського ринку включатиме шоколад, карамель, печиво та подарункові набори. Наразі відкрито переговорний процес із британськими ритейлерами, оптовиками та дистриб’юторами щодо розширення їхнього асортименту продукцією українського бренду.

Корпорація Roshen за підсумками 2025 року посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Київська обл.), Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва – близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах. Перший було відкрито в 2009 році в Києві.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п’ятого президента України (2014-2019), наразі народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.