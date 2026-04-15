14:56 15.04.2026

Реновація застарілого житлового фонду потребує окремого законопроєкту – Шуляк

Реновація застарілого житлового фонду потребує окремого законопроєкту – Шуляк

У Верховній Раді спростували інформацію про можливе масове знесення хрущовок, питання реновації застарілого житлового фонду потребує окремого законодавчого врегулювання, яке ще не завершено.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ніхто нічого зносити не збирається. Ми справді активно працюємо над новою житловою політикою, і базовий законопроєкт щодо неї вже ухвалено. Але питання реновації застарілого житлового фонду, зокрема хрущовок, хоч і пов’язане з житловою політикою напряму, однак потребує окремо виписаного законодавчого підґрунтя", – пояснила вона.

За словами Шуляк, згідно із зібраними до повномасштабної війни даними, в Україні налічується понад 30 тис. об’єктів застарілого житлового фонду, з яких понад 10 тис. – хрущовки. У деяких містах частка такого житла сягає до 50%. При цьому останньою законодавчою ініціативою, яка безпосередньо стосується цієї теми, є законопроєкт №6458. Його ухвалили у першому читанні ще у вересні 2022 року, однак після цього документ отримав значну кількість правок і потребує суттєвого доопрацювання.

Депутатка звернула увагу на те, що цей законопроєкт не зводиться до механічного знесення будинків, а передбачає комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, з різними форматами оновлення – від модернізації багатоквартирного будинку в межах кварталу до реконструкції об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Варіант знесення з пропонується лише тоді, коли інші способи оновлення є неможливими.

"У кожному окремому випадку спосіб реконструкції має розроблятися з урахуванням результатів технічного обстеження будівель і споруд, енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. Тобто не йдеться про універсальне рішення для всіх будинків без винятку", – зазначила вона.

Окремо Шуляк підкреслила, що після доопрацювання законопроєкт має пройти публічні консультації, адже повномасштабна війна суттєво змінила контекст житлової політики та підходи до оновлення житлового фонду.

"Ми активно використовуємо інструмент публічних консультацій і щодо "єВідновлення", і щодо нового житлового законодавства тощо. Крім цього, зараз проходять робочі групи щодо детінізації ринку оренди та впорядкування ринку рієлторських послуг. Це потрібно для того, щоб отримати зворотний зв’язок і доопрацювати ініціативу так, аби вона справді працювала", – резюмувала Шуляк. 

10:03 14.04.2026
Президент підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після закінчення воєнного стану

Президент підписав закон про продовження дії військового збору на три роки після закінчення воєнного стану

18:01 09.04.2026
Нардеп Герасимов повідомив про плани створення ВЦА в Південноукраїнську, де розташована АЕС

Нардеп Герасимов повідомив про плани створення ВЦА в Південноукраїнську, де розташована АЕС

12:34 09.04.2026
Рада ухвалила закон про спрощення процесу підтвердження страхового стажу

Рада ухвалила закон про спрощення процесу підтвердження страхового стажу

11:15 09.04.2026
S1 REIT підтримує законопроєкт щодо оподаткування у цифрових платформах оренди нерухомості

S1 REIT підтримує законопроєкт щодо оподаткування у цифрових платформах оренди нерухомості

14:01 08.04.2026
Рада схвалила закон про реформу держнагляду, що є індикатором Ukraine Facility

Рада схвалила закон про реформу держнагляду, що є індикатором Ukraine Facility

13:14 08.04.2026
Рада вдосконалила державний ринковий нагляд за стандартами ЄС

Рада вдосконалила державний ринковий нагляд за стандартами ЄС

12:25 08.04.2026
Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

Рада схвалила законопроєкт щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані з цифрових платформ

17:31 07.04.2026
Законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах не стосуватиметься оренди нерухомого майна через OLX

Законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах не стосуватиметься оренди нерухомого майна через OLX

12:32 06.04.2026
Фінкомітет Ради підтримав законопроєкт щодо дії військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану

Фінкомітет Ради підтримав законопроєкт щодо дії військового збору на 3 роки після завершення воєнного стану

10:36 31.03.2026
Uklon, Bolt та Glovo підтримують законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах

Uklon, Bolt та Glovo підтримують законопроєкт щодо оподаткування в цифрових платформах

