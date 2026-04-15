Реновація застарілого житлового фонду потребує окремого законопроєкту – Шуляк

У Верховній Раді спростували інформацію про можливе масове знесення хрущовок, питання реновації застарілого житлового фонду потребує окремого законодавчого врегулювання, яке ще не завершено.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ніхто нічого зносити не збирається. Ми справді активно працюємо над новою житловою політикою, і базовий законопроєкт щодо неї вже ухвалено. Але питання реновації застарілого житлового фонду, зокрема хрущовок, хоч і пов’язане з житловою політикою напряму, однак потребує окремо виписаного законодавчого підґрунтя", – пояснила вона.

За словами Шуляк, згідно із зібраними до повномасштабної війни даними, в Україні налічується понад 30 тис. об’єктів застарілого житлового фонду, з яких понад 10 тис. – хрущовки. У деяких містах частка такого житла сягає до 50%. При цьому останньою законодавчою ініціативою, яка безпосередньо стосується цієї теми, є законопроєкт №6458. Його ухвалили у першому читанні ще у вересні 2022 року, однак після цього документ отримав значну кількість правок і потребує суттєвого доопрацювання.

Депутатка звернула увагу на те, що цей законопроєкт не зводиться до механічного знесення будинків, а передбачає комплексну реконструкцію застарілого житлового фонду, з різними форматами оновлення – від модернізації багатоквартирного будинку в межах кварталу до реконструкції об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Варіант знесення з пропонується лише тоді, коли інші способи оновлення є неможливими.

"У кожному окремому випадку спосіб реконструкції має розроблятися з урахуванням результатів технічного обстеження будівель і споруд, енергетичного аудиту та техніко-економічних розрахунків. Тобто не йдеться про універсальне рішення для всіх будинків без винятку", – зазначила вона.

Окремо Шуляк підкреслила, що після доопрацювання законопроєкт має пройти публічні консультації, адже повномасштабна війна суттєво змінила контекст житлової політики та підходи до оновлення житлового фонду.

"Ми активно використовуємо інструмент публічних консультацій і щодо "єВідновлення", і щодо нового житлового законодавства тощо. Крім цього, зараз проходять робочі групи щодо детінізації ринку оренди та впорядкування ринку рієлторських послуг. Це потрібно для того, щоб отримати зворотний зв’язок і доопрацювати ініціативу так, аби вона справді працювала", – резюмувала Шуляк.