Інтерфакс-Україна
Економіка
14:35 15.04.2026

Прибуток агросектору у 2025р. зріс на 21%, до 223 млрд грн на тлі скорочення реальної доданої вартості – KSE

Фінансовий результат до оподаткування понад 35 тис. українських агрокомпаній за підсумками 2025 року досяг 223 млрд грн, що на 21% або на 38,5 млрд грн перевищує показник попереднього року, повідомила Київська школа економіки (KSE) з посиланням на дані макроекономічної статистики.

Аналітики KSE зазначили, що показову динаміку прибутків продемонстрували лідери галузі – десять найбільших компаній із груп "МХП", "Кернел" та Goodvalley, які наростили прибуток до оподаткування на 40%, до 16 млрд грн. Експерти пояснюють таку розбіжність у темпах зростання вищою адаптивністю холдингів до логістичних обмежень та здатністю ефективніше управляти операційними витратами завдяки ефекту масштабу.

"У 2025 році номінальна валова додана вартість (ВДВ) агросектору зросла на 21% у фактичних цінах порівняно з попереднім роком. Водночас у постійних цінах 2021 року ВДВ галузі демонструє скорочення на 6,2% р/р. Ця розбіжність вказує на те, що позитивна фінансова динаміка у 2025 році повністю сформована за рахунок цінового фактора", – зазначається у повідомленні KSE.

Історичного максимуму також досягла сплата прямих податків, зокрема, мінімального податкового зобов’язання, податку на прибуток, а також єдиного та земельного податків. Агровиробники перерахували до бюджетів 13,3 млрд грн, що на 34,6% перевищило показник попереднього року. За підрахунками фахівців, рівень прямого податкового навантаження в агросекторі наразі становить близько 6%.

Дослідники привернули увагу до глибокого структурного розриву між номінальними результатами підприємств та динамікою реальної доданої вартості, що генерується в секторі. На їхнє переконання, виявлена тенденція свідчить про критичну залежність прибутковості галузі від світової кон’юнктури цін, а не від зростання фізичних обсягів виробництва.

Теги: #kse #прибуток #агросектор



10:32 15.04.2026
Україна та Німеччина домовилися про розширення співпраці в агросекторі та створення робочої групи для підтримки реформ

02:46 10.04.2026
18:11 07.04.2026
14:42 25.03.2026
