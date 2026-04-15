13:45 15.04.2026

Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет допомоги Україні у вигляді дронів

Велика Британія напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України (відома як формат "Рамштайн" – ІФ-У) оголосила про найбільшу в історії програму постачання дронів для України, в рамках якої цього року буде надано щонайменше 120 000 безпілотників, повідомили в уряді королівства.

"Новий пакет, який є найбільшим у своєму роді з усіх, що коли-небудь постачала Велика Британія, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіусу дії, розвідувальних дронів, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже зарекомендували себе в боях на передовій в Україні. Поставки цих нових дронів до України вже розпочалися цього місяця", – йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Зазначається, що дрони відіграють вирішальну роль як у українських контрнаступах на всій лінії фронту протягом останніх місяців, так і в обороні від безперервних російських атак. У березні 2026 року Росія запустила проти України приблизно 6 500 одноразових ударних дронів, що є значним зростанням порівняно з показниками лютого.

"На п’ятому році жорстокої війни, розв’язаної Путіним, Велика Британія посилює свою підтримку та цього року надає Україні найбільшу за всю історію кількість безпілотників. Ця значна партія перевірених у боях безпілотників надасть українським збройним силам можливості, необхідні для захисту свого народу та відбиття російської агресії", – зазначив міністр оборони Джон Гілі.

Нова партія дронів фінансується в рамках більш широкої програми військової підтримки України з боку Великої Британії на суму GBP3 млрд у цьому році, а також за рахунок коштів ERA. Міністр оборони також підтвердив, що цього року Велика Британія надасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет протиповітряної оборони.

Ця поставка є продовженням нещодавнього пакету допомоги у сфері протиповітряної оборони на суму GBP500 млн, про який було оголошено в лютому під час засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Цей пакет включав GBP150 млн на ініціативу НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), що дозволило забезпечити швидку поставку перехоплювачів протиповітряної оборони, а також понад 1 000 легких багатоцільових ракет, виготовлених у Белфасті. Він також передбачав угоду на суму GBP390 млн, спрямовану на посилення співпраці між британською та українською промисловістю, включаючи передачу виробництва та технічну підтримку систем протиповітряної оборони Україні.

Теги: #великобританія #дрони #рамштайн

