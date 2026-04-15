Ринок мотоциклів в Україні в березні зріс у 2,7 раза до лютого-2026

Фото: https://metinvest.media/

Ринок мотоциклів в Україні (імпорт нових, вживаних, внутрішні перепродажі) в березні 2026 року зріс на 21,4% порівняно з березнем 2025 року, та у 2,7 раза у порівнянні з лютим поточного року – до 8,252 тис. од., повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

"Схоже, що за ціни дизеля у 86 грн два колеса стали не лише хобі, а й дуже раціональним способом пересування", – йдеться у дописі на сайті ІДА.

За даними експертів, найбільш динамічним став сегмент вживаного імпорту, який зріс більш ніж учетверо порівняно з лютим-2026 – до 985 од., що також на 53,4% більше за березень-2025.

"Це чіткий показник того, що українські райдери масово отримували свої заздалегідь замовлені байки якраз до першого сухого асфальту", – вважають в ІДА.

Лідерську трійку тут сформували японські бренди – Honda (261 од.), Yamaha (195) та Suzuki (160 од.).

Найбільший за кількістю сегмент внутрішніх перепродажів зріс у 2,6 раза до лютого-2026 та на 22,8% до березня-2025, склавши 3,922 тис. од.

"На вторинному ринку зберігається звична ієрархія, де надійність і репутація важать найбільше. Покупці активно перепродують техніку, яка вже зарекомендувала себе на наших дорогах. Лідерами залишаються великі японські корпорації, чиї мотоцикли сприймаються як надійний актив, що повільно втрачає в ціні", – йдеться в дописі.

В цьому сегменті лідирує Honda (444 перепродажі), далі йдуть Yamaha (355 од.) та китайські Geon (309 од.).

Сегменті нової мототехніки в березні показав приріст у 2,5 раза порівняно з лютим поточного року та на 13% з тогорічним березнем – до 3,345 тис. Однак в розрізі брендів, зазначають експерти, тут інша картина – панує повна домінація доступних та функціональних брендів. Лідерство утримують марки, які зробили ставку на популярний нині клас ендуро та кросових мотоциклів.

"Понад 90% першої десятки – це виробники, які пропонують легку та середню техніку для міста, сільської місцевості або початкового рівня позашляхових розваг", – йдеться у матеріалі.

Трійку лідерів сформували китайські Kovi (499 од.), Spark (411 од.) та Lifan (370 од.).

"Японські бренди в цьому списку виглядають швидше винятком, ніж правилом, утримуючи позиції лише за рахунок найбільш лояльних прихильників преміальної якості", – констатують експерти.

"Березень 2026 року показав, що моторинок першим відреагував на прихід тепла та економічні виклики. Ріст імпорту вживаної техніки на 303% – це фіксація відкладеного попиту, який накопичувався протягом зими. Поки паливний ринок штормить, двоколісний сегмент стає дедалі привабливішим як для фанатів швидкості, так і для тих, хто просто хоче економно дістатися з пункту А в пункт Б", – резюмують в ІДА.