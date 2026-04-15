Інтерфакс-Україна
Економіка
12:51 15.04.2026

ЗЗФ та Марганецький ГЗК уклали мирову угоду щодо боргу на 42,17 млн грн

ПрАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) та ПрАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК, Дніпропетровська обл.) уклали мирову угоду щодо погашення заборгованості на 42 млн 174,790 тис. грн за договором на поставку феросплавів.

Згідно з судовими матеріалами, які є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", мирова угода в рамках справи №904/6707/25 укладена 16 березня поточного року, затверджена господарським судом Дніпропетровської області 6 квітня і оприлюднена 13 квітня 2026 року

ЗЗФ подав позов про стягнення з МГЗК заборгованості за договором на поставку феросплавів №11-2022/32 від 27 січня 2022 року у загальному розмірі 42 млн 174,790 тис. грн, з яких 41 млн 632,428 тис грн – основний борг. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем – невиконанням умов договору в частині оплати поставленого товару.

Ухвалою від 6 квітня поточного року суд задовольнив заяву ЗЗФ до МГЗК про стягнення заборгованості та затвердив мирову угоду, згідно з якою МГЗК зобов’язується здійснити оплату заборгованості у розмірі 41 млн 632,428 тис грн траншами по 1 млн 387,747 тис. грн у період з липня 2026 року по грудень 2028 року включно.

З моменту затвердження Госпсудом Дніпропетровської області цієї мирової угоди ЗЗФ відмовляється від позовних вимог в частині стягнення з МГЗК інфляційного збільшення у сумі 374,691 тис грн та 3% річних у сумі 167,670 тис. грн.

Як повідомлялося, ЗЗФ за 9 міс-2025 зменшив чистий збиток на 99,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,347 млн грн з 476,092 млн грн. У 2024 році завод збільшив чистий збиток удвічі порівняно з попереднім роком – до 1 млрд 862,784 млн грн.

МГЗК, за даними YouControl, завершив 2024 рік зі збитком 642,543 млн грн.

ПрАТ "Запорізький завод феросплавів" – один із двох основних українських виробників цієї продукції.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, у власності Matrimax Limited та Soltex Limited знаходиться по 22,4486% акцій підприємства, Tapesta Limited – 18,8903%, Walltron Limited (все – Кіпр) – 18,642% та Halefield Holdings Limited (Беліз) – 7,7508%.

Статутний капітал ПрАТ "ЗЗФ" – 227,955 млн. грн, номінальна вартість 1 акції – 0,1 грн.

МГЗК розробляє східну частину Нікопольського родовища марганцевих руд (Грушевсько-Басанська ділянка). До складу комбінату, зокрема, входять чотири шахти, зокрема одна, що будується, один кар’єр – Грушевський, збагачувальна фабрика.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, найбільшими акціонерами ПрАТ є компанії Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited і Humax Enterprises Limited, які володіють по 23,8933% акцій ПрАТ кожна, а також Fianex Holdings Limited (усі – Кіпр), у власності якої перебуває 24% акцій.

Статутний капітал ПрАТ "МГЗК" становить 366,625 млн грн, номінал акції – 0,25 грн.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 15.04.2026
Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

Україна та Італія пропрацюють деталі drone deal між країнами – зустріч Зеленського та Мелоні

12:20 15.04.2026
Суд підтримав рішення арбітражу про стягнення на користь НЗФ з кіпрської Versala EUR1,67 млн

Суд підтримав рішення арбітражу про стягнення на користь НЗФ з кіпрської Versala EUR1,67 млн

18:32 14.04.2026
Україна та Німеччина впровадять обмін даними з поля бою

Україна та Німеччина впровадять обмін даними з поля бою

16:23 14.04.2026
Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в ОПК на EUR4 млрд – Міноборони

Україна та Німеччина узгодили новий масштабний пакет співпраці в ОПК на EUR4 млрд – Міноборони

13:58 14.04.2026
Україна запропонувала Німеччині угоду щодо дронів – Зеленський

Україна запропонувала Німеччині угоду щодо дронів – Зеленський

05:08 14.04.2026
США та Іран продовжують контакти в межах дипломатичних зусиль щодо можливої угоди – ЗМІ

США та Іран продовжують контакти в межах дипломатичних зусиль щодо можливої угоди – ЗМІ

20:58 09.04.2026
Трамп заявляє, що США та Іран уже незабаром можуть досягти угоди

Трамп заявляє, що США та Іран уже незабаром можуть досягти угоди

17:29 08.04.2026
Україна пропонує Сирії пшеницю в обмін на фосфати та співпрацю у сфері безпілотних систем

Україна пропонує Сирії пшеницю в обмін на фосфати та співпрацю у сфері безпілотних систем

10:43 08.04.2026
Представники ЄС вітають угоду між США та Іраном: Двері для посередництва мають залишатися відкритими

Представники ЄС вітають угоду між США та Іраном: Двері для посередництва мають залишатися відкритими

10:07 08.04.2026
Мерц і Стармер привітали укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном

Мерц і Стармер привітали укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном

ВАЖЛИВЕ

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

Роль євро поступово підвищується, але курсоутворюючою валютою поки залишається долар – заступник голови НБУ

НБУ наразі вважає збереження облікової ставки достатньою реакцію на події на Близькому Сході

Дохідність ОВДП залишається привабливою – заступник голови НБУ

ОСТАННЄ

Два представники партнерів заблокували кандидатуру Дубовика на главу АРМА, комісія розгляне подальші кроки

Міненерго просить уряд про пільговий газ для генерації у прифронті, запущеної від початку війни, а не з 1 грудня 2025р – Шмигаль

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з єврооблігаціями України

Машинобудівники ДТЕК за 3 міс. виготовили 3 комбайни і 483 тис. запчастин для шахт

Заступник голови НБУ заперечує наявність конфлікту інтересів при інвестиціях в ОВДП

ДТЗ намагається стягнути по суду з РФ $1,6 млн через руйнування підприємства внаслідок ракетного обстрілу у березні 2025 р.

Поточний операційний дизайн працює добре – заступник голови НБУ

Свириденко: Продовжуємо консультації з депутатами щодо наступних законопроєктів для виконання зобов'язань перед партнерами

Близько чверті 3PL-операторів в Україні мають дефіцит кадрів у сфері складської логістики – PwC

Україна виконала 533 із 806 заходів Матриці реформ – Мінфін

