ЗЗФ та Марганецький ГЗК уклали мирову угоду щодо боргу на 42,17 млн грн

ПрАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) та ПрАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК, Дніпропетровська обл.) уклали мирову угоду щодо погашення заборгованості на 42 млн 174,790 тис. грн за договором на поставку феросплавів.

Згідно з судовими матеріалами, які є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", мирова угода в рамках справи №904/6707/25 укладена 16 березня поточного року, затверджена господарським судом Дніпропетровської області 6 квітня і оприлюднена 13 квітня 2026 року

ЗЗФ подав позов про стягнення з МГЗК заборгованості за договором на поставку феросплавів №11-2022/32 від 27 січня 2022 року у загальному розмірі 42 млн 174,790 тис. грн, з яких 41 млн 632,428 тис грн – основний борг. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем – невиконанням умов договору в частині оплати поставленого товару.

Ухвалою від 6 квітня поточного року суд задовольнив заяву ЗЗФ до МГЗК про стягнення заборгованості та затвердив мирову угоду, згідно з якою МГЗК зобов’язується здійснити оплату заборгованості у розмірі 41 млн 632,428 тис грн траншами по 1 млн 387,747 тис. грн у період з липня 2026 року по грудень 2028 року включно.

З моменту затвердження Госпсудом Дніпропетровської області цієї мирової угоди ЗЗФ відмовляється від позовних вимог в частині стягнення з МГЗК інфляційного збільшення у сумі 374,691 тис грн та 3% річних у сумі 167,670 тис. грн.

Як повідомлялося, ЗЗФ за 9 міс-2025 зменшив чистий збиток на 99,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,347 млн грн з 476,092 млн грн. У 2024 році завод збільшив чистий збиток удвічі порівняно з попереднім роком – до 1 млрд 862,784 млн грн.

МГЗК, за даними YouControl, завершив 2024 рік зі збитком 642,543 млн грн.

ПрАТ "Запорізький завод феросплавів" – один із двох основних українських виробників цієї продукції.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, у власності Matrimax Limited та Soltex Limited знаходиться по 22,4486% акцій підприємства, Tapesta Limited – 18,8903%, Walltron Limited (все – Кіпр) – 18,642% та Halefield Holdings Limited (Беліз) – 7,7508%.

Статутний капітал ПрАТ "ЗЗФ" – 227,955 млн. грн, номінальна вартість 1 акції – 0,1 грн.

МГЗК розробляє східну частину Нікопольського родовища марганцевих руд (Грушевсько-Басанська ділянка). До складу комбінату, зокрема, входять чотири шахти, зокрема одна, що будується, один кар’єр – Грушевський, збагачувальна фабрика.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, найбільшими акціонерами ПрАТ є компанії Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited і Humax Enterprises Limited, які володіють по 23,8933% акцій ПрАТ кожна, а також Fianex Holdings Limited (усі – Кіпр), у власності якої перебуває 24% акцій.

Статутний капітал ПрАТ "МГЗК" становить 366,625 млн грн, номінал акції – 0,25 грн.