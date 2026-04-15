Долар переоцінений приблизно на 20% – професор Гарварду Рогофф

Інвестори занадто оптимістично оцінюють перспективи швидкого закінчення конфлікту на Близькому Сході, а завищений курс долара США свідчить про ризики корекції в довгостроковій перспективі, вважає професор економіки Гарвардського університету і колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кеннет Рогофф.

"Найімовірніше, долар переоцінений щонайменше на 20%, – сказав він в інтерв’ю Bloomberg на полях заходу HSBC у Гонконгу. – У минулому, коли долар (або будь-яка інша основна валюта) був настільки переоцінений, він дешевшав протягом наступних п’яти-шести років".

Конфлікт з Іраном економіст назвав "великим стагфляційним шоком", що посилює наслідки підвищення імпортних мит. У середньостроковій перспективі це призведе до того, що відсоткові ставки в Штатах будуть швидше підвищені, а не знижені з поточного рівня.

Доларовий індекс Bloomberg Dollar Spot Index піднімався до історичного максимуму у вересні 2022 року, коли Федрезерв різко підвищив ключову ставку, щоб стримати інфляцію. Відтоді індекс знизився приблизно на 10%. Після початку воєнних дій в Ірані долар зріс у ціні на тлі попиту на захисні активи, проте потім він опустився до колишнього рівня на очікуваннях швидкого врегулювання конфлікту.

"Ще багато чого трапиться. Але ринки вже вирішили, що це все неважливо і в кінцевому рахунку все буде добре", – сказав Рогофф.