Суд підтримав рішення арбітражу про стягнення на користь НЗФ з кіпрської Versala EUR1,67 млн

Київський апеляційний суд задовольнив позов ПрАТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ, Дніпропетровська обл.) та підтримав рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті (ТПП) про стягнення з компанії Versala Ltd (Кіпр) EUR1 млн 649,538 тис. заборгованості за поставлений товар.

Згідно з судовими матеріалами справи 824/142/25 у Київському апеляційному суді, копії яких є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", до суду 22 грудня 2025 року в порядку статті 475 ЦПК України надійшла заява НЗФ про визнання і надання дозволу на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП від 20 жовтня 2025 року.

Суд 6 квітня поточного року (оприлюднено 13 квітня) розглянув у відкритому судовому засіданні заяву НЗФ про визнання і надання дозволу на виконання рішення арбітражного суду при ТПП про стягнення з компанії Versala Ltd EUR1 млн 649,538 тис. заборгованості за поставлений товар, а також витрат зі сплати арбітражного збору. Своєю ухвалою суд заяву НЗВ задовольнив і надав дозвіл на виконання рішення арбітражу при ТПП про стягнення заборгованості за поставлений товар, а також витрат зі сплати арбітражного збору, загалом EUR1 млн 667,550 тис.

Крім того, суд ухвалив видати виконавчий лист на виконання рішення арбітражного суду. Ухвала може бути оскаржена до Верховного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до цього суду. Повний текст ухвали складено 10 квітня 2026 року.

Приватна компанія Versala Ltd зареєстрована на Кіпрі (Лімассол) 10 серпня 2006 року як товариство з обмеженою відповідальністю, спеціалізується на торгівлі нафтою та нафтопродуктами, а також надає комплексні логістичні рішення, включаючи перевалку, фрахт та експедирування вантажів.

НЗФ – найбільше в Україні підприємство з виробництва силіко- і феромарганцю. Середній місячний випуск феросплавів за стабільної роботи підприємства – близько 55-60 тис. тонн.

За даними НДУ на четвертий квартал 2025 року, у власності Sofalon Investments Limitad перебуває 15,503% акцій ПрАТ, Rougella Properties Ltd. – 9,6904%, Dolemia Consulting Ltd. – 15,7056%, Sonerio Holdings Ltd. – 9,2158%, Manjalom Limited – 5,8824%, Treelon Investments Limited (усі – Кіпр) – 15,1013%.

Статутний капітал ПрАТ "НЗФ" становить 418,915 млн грн.

НЗФ контролює група EastOne, створена восени 2007 року в результаті реструктуризації групи "Інтерпайп", а також група "Приват" (обидві – Дніпро).